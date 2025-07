OM : Un preview très alléchant d’une série de 6 documentaires (De Zerbi survolté) !

À un peu plus d’un mois de la reprise de la Ligue 1, l’Olympique de Marseille a dévoilé ce jeudi un avant-goût captivant de sa prochaine série-documentaire consacrée à la saison 2024-2025. Intitulée “Sans jamais rien lâcher”, cette production composée de six épisodes promet une immersion intense dans les coulisses d’un exercice riche en émotions, qui s’est conclu par une deuxième place au classement et une qualification directe en Ligue des champions.

Ce projet audiovisuel, qui sera diffusé gratuitement sur YouTube à partir du samedi 12 juillet, retrace les moments clés d’une année sous haute tension, marquée par les exigences d’un Roberto De Zerbi plus que jamais déterminé. Dès la bande-annonce, le ton est donné : “Quand je vous ai appelés cet été, je ne vous ai demandé qu’une chose: avoir le cœur et la tête. Vous devez me donner le cœur et la tête”, martèle l’entraîneur italien, galvanisant son groupe à chaque intervention.

La série met en avant l’engagement émotionnel constant des Marseillais, tant dans les vestiaires que sur le terrain. Dans cette ambiance survoltée, Adrien Rabiot, l’un des cadres de l’effectif, ne mâche pas ses mots : “On a fait un échauffement de merde. Vous l’avez vu, il n’y avait pas d’engagement, rien. Sur le terrain, une autre énergie les gars, et on va le faire tous ensemble.” Quant à Pierre-Emile Hojbjerg, son cri de colère résonne : “On parle, on parle… Stop! Stop! 3-0! Un mec à terre. Allez vous faire voir les gars (“fuck off”) allez vous faire voir.”

De Zerbi survolté, Rabiot exigent !

𝐒𝐀𝐍𝐒 𝐉𝐀𝐌𝐀𝐈𝐒 𝐑𝐈𝐄𝐍 𝐋𝐀̂𝐂𝐇𝐄𝐑 🔵⚪️ La saison 24/25 de l’OM racontée dans une 𝘀𝗲́𝗿𝗶𝗲 𝗱𝗼𝗰𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗶𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝟲 𝗲́𝗽𝗶𝘀𝗼𝗱𝗲𝘀.

Une quinzaine d’interviews et des images inédites pour retracer une aventure humaine, au plus proche d’un vestiaire… pic.twitter.com/zUfDLY1Wtp — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 10, 2025

Autre visage marquant du documentaire, Mehdi Benatia, désormais directeur sportif du club, rappelle l’exigence du projet marseillais : “Dans ce projet-là, il faut courir, il faut aimer se sacrifier pour le copain. Sinon, tu me dis que ce que tu me demandes, c’est trop compliqué et que tu veux partir, moi je n’ai pas de problème avec ça.”

Cette série, attendue par de nombreux supporters, offre une plongée brute et sincère dans les rouages d’un OM conquérant, prêt à affronter de nouveaux défis. Une façon habile pour le club phocéen de maintenir la ferveur autour du projet De Zerbi, avant un premier test grandeur nature le week-end du 16-17 août à Rennes, pour l’ouverture de la saison 2025-2026.