OM : Un proche précise les propos de Longoria !

Via la Provence, un proche du président de l’OM Pablo Longoria a apporté des précisions sur les mots forts proféré samedi soir lors d’AJA – OM. Selon son entourage, Pablo Longoria, regrette le terme de « corruption ».

Pendant la rencontre le président de l’OM avait lâché dans les couloirs de l’Abbé Deschamps : «Il y a penalty sur Merlin. J’ai quatre arbitres européens qui m’ont envoyé un message en me disant ‘c’est penalty’. Quatre arbitres européens me disent qu’il y a penalty. Et le plus scandaleux, c’est le rouge à Cornelius. C’est de la corruption ! Je n’ai jamais vu ça. Vous pouvez écrire : Pablo Longoria dit que c’est de la corruption. Tout est organisé depuis le troisième jaune donné à Balerdi. C’est prévu, c’est orienté. C’est un championnat de merde. Si l’OM a une proposition pour la Super League, on part tout de suite».

Alors que ses propos ont fait grand bruit, Pablo Longoria a tenu à clarifier son intention. Selon son entourage, le président de l’Olympique de Marseille regrette l’utilisation du terme « corruption » et assure ne pas l’avoir employé dans ce sens. En effet, une source proche du dirigeant espagnol s’est confiée au journal La Provence et précise : « Il l’a dit en pensant en espagnol, où cela se rapproche davantage du favoritisme. Il n’évoquait absolument pas un système d’achat généralisé des arbitres. » Une explication qui vise à atténuer la polémique suscitée par ses déclarations.

Corruption ? Longoria l’a dit en pensant en espagnol, où cela se rapproche davantage du favoritisme

Ce rectificatif intervient après que Pablo Longoria a pointé du doigt certaines décisions arbitrales, provoquant une vague de réactions dans le monde du football français. Ses paroles avaient été interprétées comme une accusation grave envers l’intégrité du système arbitrale, ce qui a poussé son entourage à apporter des précisions.

Pour rappel, l’OM traverse une période compliquée sur le terrain et en coulisses. Entre tensions sportives et contestations autour de l’arbitrage, le club phocéen tente de garder le cap. Cette clarification de Longoria vise ainsi à calmer les esprits et éviter une escalade des tensions avec les instances du football français.

Reste à voir si cette mise au point suffira à clore la controverse ou si le débat autour des décisions arbitrales en Ligue 1 continuera d’enflammer les discussions.