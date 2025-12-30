OM : Un PSG en difficulté avant le Classique ?

Avant le choc contre l’OM, le 8 janvier prochain, pour le Trophée des Champions, le Paris Saint‑Germain fait face à une série de mauvaises nouvelles qui compliquent un peu plus la préparation de l’équipe.

Alors que l’Olympique de Marseille se prépare à affronter le Paris Saint‑Germain, les Parisiens vivent un début d’année 2026 plus mouvementé que prévu. Après neuf jours de repos, l’effectif du PSG est attendu pour reprendre l’entraînement ce mardi après-midi, mais l’ambiance est loin d’être totalement sereine.

L’équipe de la capitale, championne d’Europe en titre, avait pourtant terminé 2025 sur une note positive, mais les premiers jours de reprise laissent entrevoir un effectif amoindri et fragile. De nombreuses absences de joueurs clés perturbent la préparation du prochain rendez‑vous contre l’OM, programmé dans le cadre du Trophée des Champions au Koweït le 8 janvier prochain.

Un contexte délicat pour débuter l’année

Après ce long repos, le PSG va devoir rapidement se remettre dans le rythme, avec une succession de sept matchs en janvier, ce qui constitue une rentrée particulièrement chargée. Cette série de rencontres arrive à un moment où l’effectif n’est pas au complet, ce qui pourrait poser problème pour les ambitions du club dans les différentes compétitions. La perspective d’aborder un match aussi symbolique que le Classique avec des absences notables inquiète les supporters parisiens. Une équipe qui, sur le papier, dispose de nombreuses individualités de haut niveau, pourrait manquer de profondeur si plusieurs joueurs clés devaient manquer à l’appel.



Ce contexte donne une toute autre dimension à la confrontation à venir. Un PSG amoindri serait une aubaine pour un OM désireux de faire sensation sur la scène internationale en début d’année, tout en envoyant un message fort à ses rivaux.

Au final, entre un calendrier chargé, des absences et une reprise compliquée après les fêtes, le PSG aborde son prochain match contre Marseille avec quelques nuages au‑dessus de la tête. Cela pourrait bien redistribuer les cartes et donner de l’espoir à l’OM avant ce qui s’annonce déjà comme un duel intense entre deux grandes équipes du football français.