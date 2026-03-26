OM : un record historique déjà battu… personne ne s’y attendait

L’Olympique de Marseille s’apprête à vivre une soirée exceptionnelle. Avant même le coup d’envoi du match face à Montpellier HSC, un record inédit est déjà tombé.

Il s’agit de l’équipe féminine de l’OM, qui va évoluer devant une affluence historique. Plus de 44 000 billets ont été vendus, un chiffre jamais atteint auparavant pour un match de football féminin en France.

Ce total dépasse la précédente référence établie lors d’une demi-finale de Ligue des champions entre le PSG et Lyon. Un cap symbolique franchi par les Marseillaises, qui confirment l’essor du football féminin et l’intérêt grandissant du public.

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Un contexte sportif particulier

Cette performance intervient alors que l’OM féminin, promu cette saison, lutte pour son maintien. Malgré cet enjeu, la mobilisation populaire est exceptionnelle et dépasse largement le cadre sportif.

Un engouement fort autour des Marseillaises

Ce record illustre un soutien massif autour de l’équipe féminine marseillaise. L’événement dépasse le simple match : il marque une étape importante dans le développement du projet et dans la visibilité du football féminin en France.

Avant même d’entrer sur la pelouse, les joueuses de l’OM ont déjà réussi à marquer l’histoire.