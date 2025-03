OM : Un retour et 4 absents face au PSG !

L’Olympique de Marseille se déplace au Parc des Princes dimanche soir pour affronter le Paris Saint-Germain dans un Classique sous haute tension. À l’approche de cette rencontre, Roberto De Zerbi doit composer avec plusieurs absences et un retour important.

Suspendu lors des deux derniers matchs, Derek Cornelius est de nouveau disponible pour renforcer la défense olympienne. En revanche, l’OM devra encore patienter avant de récupérer Faris Moumbagna, toujours en phase de réathlétisation. L’attaquant camerounais ne devrait pas retrouver les terrains avant la fin du mois d’avril.

Cornélius de retour, Kondogbia au milieu ?

Le milieu de terrain marseillais sera privé de Pierre-Emile Højbjerg pour ce Classique PSG – OM, victime d’une lésion musculaire au mollet gauche. Son absence constitue un coup dur pour l’équipe de De Zerbi, qui devra trouver une solution pour compenser son impact au cœur du jeu. « Hojbjerg va nous manquer. Quand il est là, je suis toujours plus tranquille. C’est quelqu’un qui est intelligent au niveau du football, qui est très fort techniquement. Mais il faut qu’on trouve une solution. Essayer de faire le match comme le ferait notre OM avec les mêmes caractéristiques. À son poste, j’ai Nadir, Rongier et Kondogbia. On verra qui jouera dimanche, mais ce sera sans doute un des trois », a déclaré l’entraîneur italien. Valentin Rongier tient la corde pour remplacer le Danois, mais Geoffrey Kondogbia et Bilal Nadir sont également en lice.

Hojbjerg, Harit et Murillo forfaits !

Autre mauvaise nouvelle pour l’OM, l’indisponibilité de Amine Harit, toujours gêné par une blessure au mollet. Amir Murillo, touché aux ischio-jambiers contre Nantes, est également forfait. En défense, une incertitude demeure sur le poste de défenseur central droit. Pol Lirola et Luiz Felipe Ramos sont en concurrence pour accompagner Leonardo Balerdi dans l’arrière-garde marseillaise.

Avec ces nombreux absents, l’OM devra se montrer solide face à un PSG en pleine confiance. De Zerbi espère que son groupe saura répondre présent pour ce choc crucial du championnat.