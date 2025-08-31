OM : Un retour, une recrue et un invité surprise dans le groupe marseillais pour Lyon !

Pour la 3e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille se rend ce dimanche soir au Groupama Stadium pour affronter l’Olympique Lyonnais. Une rencontre déjà capitale entre deux clubs historiques qui ont connu un été agité, marqué par des mouvements importants dans leurs effectifs.

Du côté de l’OL, l’attaque apparaît amoindrie après le départ de Georges Mikautadze, laissant les Lyonnais avec moins d’options offensives. Face à cette situation, l’OM de Roberto De Zerbi arrive avec le statut de favori, malgré un contexte toujours exigeant lors d’un déplacement à Lyon.

Le retour d’Harit et les débuts de Traoré, le jeune Camara présent !

Harit de retour, le jeune Camara invité surprise ! #OLOM pic.twitter.com/eK4zrGTz68 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 31, 2025

Ce dimanche matin, l’Olympique de Marseille a publié la liste des joueurs convoqués pour ce choc. Bonne nouvelle pour les supporters : Amine Harit effectue son retour dans le groupe après avoir manqué le début de saison. Le milieu offensif marocain devrait apporter sa créativité et sa percussion, un atout non négligeable pour l’animation offensive marseillaise.

A lire aussi : Mercato OM : 26M€ bonus compris pour la 8e recrue ?

Autre fait marquant, la présence de la dernière recrue : Hamed Junior Traoré. Arrivé récemment, le milieu ivoirien figure déjà dans le groupe et pourrait effectuer ses premières minutes sous le maillot olympien. À noter également l’apparition du jeune Fodé Camara, fraîchement débarqué de Saint-Étienne, qui vient renforcer l’effectif phocéen.



En revanche, plusieurs absences sont à signaler. Adrien Rabiot, Paixao, Medina et Geoffrey Kondogbia manquent à l’appel, tous indisponibles pour ce déplacement. Quant à Neal Maupay, il est toujours placé sur la liste des indésirables et n’a pas été retenu par De Zerbi.