OM : Un réveil de Cuisance passe par un changement de poste ?

Recrue phare du mercato estival de l’OM, Michael Cuisance traverse une période compliquée. Le joueur a perdu confiance et pourrait retrouver son poste de milieu relayeur pour se relancer…

Michael Cuisance sort de plusieurs prestations médiocres. Interrogé par notre journaliste lors de la dernière conférence de presse de lundi, le coach André Villas-Boas a confirmé les difficultés rencontrées par le milieu de terrain prêté par le Bayern (voir images ci-dessus). L’international espoir de 21 ans a le plus souvent joué au poste de numéro 10, lui qui avait l’habitude de jouer comme relayeur. Un poste qu’il pourrait occuper ce soir face à Angers dans un 4-3-3 en l’absence de Morgan Sanson et avec la possible suspension de Pape Gueye…

Cuisance est dans un moment plus dur sur la confiance — Villas-Boas

« C’est un moment plus difficile pour lui. Quand il est arrivé, on était émerveillé par ses capacités, ses qualités. Petit à petit, les choses ont commencé à ne pas sortir, à cause aussi de la régularité de l’équipe. Maintenant, il a besoin de moments de confiance, de retrouver de la confiance, comme Pape (Gueye) avec son but et un bon match contre Rennes. C’est un joueur très bon, en qui l’on croit beaucoup, on veut qu’il reste ici pour le futur. Maintenant, on a besoin de l’aider car ça se voit il n’est pas à l’aise en ce moment. Peut-être il n’est pas à l’aise dans son positionnement, c’est plus un 10. Je l’ai mis dans cette position en 4-2-3-1, je dois continuer à lui donner des opportunités. Il est dans un moment plus dur sur la confiance. » André Villas-Boas – source : Conférence de presse (21/12/2020)

Le chiffre : 14

C’est le nombre de matches disputés par Michael Cuisance cette saison avec l’OM (8 en Ligue 1, 6 en Ligue des Champions). le milieu de terrain a joué au total 505 minutes en Ligue 1, soit une moyenne de 36 minutes par match (le club olympien en a joué 14 en ce début de saison). Un temps équivalent à sa moyenne en Ligue des Champions (39 minutes/match).