OM – Nîmes : « Cuisance, la déception de la soirée ! »

L’Olympique de Marseille s’est imposé deux buts à zéro hier soir aux Costières face à Nîmes. Et cette fois-ci, la prestation collective a été satisfaisante, certaines prestations individuelles également…

Pas celle de Michaël Cuisance. L’espoir français a peu été en réussite et a enchaîné une seconde prestation moyenne après sa rencontre déjà très moyenne face à l’Olympiakos. Son talent n’est pas en cause mais il va falloir trouver comment mieux l’utiliser…

À LIRE AUSSI : Les Notes complètes après Nîmes/OM

La Note de cuisance

M. Cuisance : 3/10

L’appréciation de FCM

La déception de la soirée…

Placé (théoriquement) en tête offensive du losange, mais beaucoup plus actif à droite, l’ancien du Bayern n’a pas réussi grand chose. Peu inspiré techniquement, il n’a jamais trouvé de passes tranchantes et a perdu beaucoup de duels au milieu (8 perdus sur 11 disputés). Il prend également un jaune pour une main stupide (21′) et rate une reprise de volée, qui était cependant inspirée dans l’initiative (27′). Remplacé à la 69′ par P. Gueye, qui a fait plutôt bonne impression notamment dans ses transmissions.