OM : Un risque que le match face à Ajaccio soit annulé?

Après plusieurs incidents à Ajaccio qui ont eu lieu ce vendredi soir avant la rencontre face à l’Olympique de Marseille, le maire a réclamé que le match soit annulé !

Ce samedi soir se jouera la dernière journée de Ligue 1. Le match de l’OM l’opposera à Ajaccio qui est déjà sûr de son sort : la descente en Ligue 2. Pour les Marseillais, aucun moyen de rattraper le RC Lens… Un match qui compte pour du beurre, en somme. Pourtant, des incidents sont à déplorer ce vendredi soir en Corse.

« Il faut annuler le match », réclame le maire d’Ajaccio

De quoi faire annuler le match? C’est en tout cas la demande du Maire d’Ajaccio, Stéphane Sbraggia à l’AFP. « Demain, il faut annuler le match et que les supporters marseillais attendus par bateau « ne débarquent pas » afin d’éviter qu’ils « s’exposent à un risque de violence qui est déjà présent et qui risquerait de prendre je le crains une ampleur incontrôlable. Quand on a un trouble à l’ordre public effectif, d’atteinte à la sûreté des personnes et des biens, je pense que ces mesures là ne sont pas disproportionnées. Il est encore temps de limiter la casse »

Pour le moment, ni la Ligue, ni les deux clubs n’ont communiqué à ce sujet. Il parait peu probable que la rencontre soit annulée, surtout pour « quatre blessés légers », selon les pompiers contactés par l’AFP.

Le maire d’Ajaccio voulait interdire les supporters marseillais

Si les supporters olympiens seront bien présents au stade de Timizzolu, Stéphane Braggia, le maire ajaccien avait pourtant demandé leur interdiction de déplacement dès la semaine dernière. Finalement, ce sont deux arrêtés qui ont été pris pour encadrer la venue des supporters phocéens au grand regret du maire corse : « J’ai été contraint de prendre des décisions qui mettent la ville en quarantaine alors que nous célébrons une grande fête populaire ».

Les deux arrêtés sont les suivants :