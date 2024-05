OM : Un très gros coup dur pour Balerdi !

Malgré une saison d’excellent niveau avec l’Olympique de Marseille, Leonardo Balerdi n’est pas sélectionné avec l’Argentine !

La sélection argentine pour la Copa America devrait tomber dans quelques jours. Info Arnales nous informe que le défenseur de l’Olympique de Marseille, Leonardo Balerdi, ne devrait pas en faire partie. Un gros coup dur pour l’ancien joueur du Borussia Dortmund qui, pourtant, réalise une très grosse saison avec l’OM.

La pré-liste de 35 joueurs de l’Argentine pour la Copa America 2024

Gardiens : Emiliano Martínez, Franco Armani, Walter Benítez, Gerónimo Rulli Défenseurs : Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lisandro Martínez, Nehuén Pérez, Marcos Acuña, Juan Foyth, Marcos Senesi, Pablo Maffeo, Facundo Medina Milieux : Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Guido Rodríguez, Lucas Ocampos, Facundo Buonanotte Attaquants : Lionel Messi, Ángel Di María, Julián Alvarez, Lautaro Martínez, Nicolás González, Paulo Dybala; Alejandro Garnacho, Angel Correa, Lucas Beltrán

🚨 Leo Balerdi ne serait pas présent dans la liste des présélectionnés de Lionel Scaloni pour disputer la Copa America avec l’Argentine. 🇦🇷❌ Le défenseur argentin est pourtant auteur d’une excellente saison avec l’OM. 😯 (Info Arnales) pic.twitter.com/dzMS9wq7hc — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) May 5, 2024

Le défenseur argentin de l’OM s’est exprimé en zone mixte après le match de l’OM contre l’Atalanta hier soir en ligue Europa au stade vélodrome. Il s’est dit confiant pour le match retour.

«Bien sûr qu’on a eu beaucoup de chances de marquer, qu’on pouvait faire mieux, qu’on pouvait avoir la victoire. Mais on est positif. C’est comme ça. Après, un match à domicile, c’est pas mal. Maintenant, il faut chercher la victoire là-bas, prévient le défenseur argentin avant de poursuivre : « oui, on est confiant à 100% ! L’envie qu’on a eue, l’attitude qu’on a montrée et aussi je pense qu’on était aujourd’hui supérieur donc on va essayer de faire ça là-bas (…) Il y avait des joueurs qui n’étaient pas contents parce qu’on a eu, comme je t’ai dit, les occasions, on peut gagner ce match mais il faut rester positifs parce qu’on va le faire,» a ainsi déclaré Barlerdi en zone mixte au terme de la rencontre.