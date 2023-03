OM : « Ünder ? C’est un croqueur professionnel! »

Si Alexis Sanchez a permis à l’OM de ramener les trois points de son déplacement à Reims, d’autres joueurs se sont montrés plus en difficultés à l’image de Nuno Tavares et Cengiz Ünder.

Dans la douleur, l’Olympique de Marseille est parvenu à décrocher un succès important contre le Stade de Reims au stade Auguste Delaune (1-2). Auteur d’un doublé, Alexis Sanchez a été le grand artisan de la victoire marseillaise. Cependant, plusieurs joueurs marseillais ont été en difficulté ce dimanche. C’est notamment le cas de Cengiz Ünder et de Nuno Tavares. Nicolas Filhol dresse un constat alarmant sur les dernières performances des deux joueurs.

Ünder est trop maladroit dans ses frappes et dans ses choix

« Il y a des profils de joueurs qui sont des croqueurs professionnels. Cengiz Ünder est la référence absolue dans ce style là. S’il marque des buts, on ne lui dira rien. Il a eu une période ou il vendangeait des occasions mais il marque un but par match. Dans ce cas là tu es obligé de reconnaître qu’il est efficace et que même s’il rate des occasions il te permet de gagner des matchs. Cela fait partie d’une arme offensive. Malheureusement il est très maladroit dans ses frappes et dans ses choix. On peut aussi mettre Tavares dans la série des joueurs qui font n’importe quoi avec le ballon. Il n’a pas de QI football sur les passes. Under et Tavares, en termes de mauvaises passes, on ne peut pas faire pire à l’OM. C’est assez alarmant. » Nicolas Filhol – Football Club de Marseille (19/03/2023)

Je ne suis pas contre un départ d’Ünder

« Qui sont les 2 ou 3 joueurs à absolument gardés la saison prochaine ? Personnellement, je garde Rongier, Mbemba et Clauss. J’espère en garder plus que trois, je mettrais Gigot aussi. Je ne changerais pas de gardien non plus, même si en ce moment il est un peu moins rassurant. Les joueurs que je n’ai pas envie de voir partir, je mettrais Lopez, Mbemba, Gigot, Clauss, Rongier, Veretout, Harit, Kolasinac et devant Malinovskyi et Sanchez. Par contre, en cas de belle offre pour Under, je ne suis pas contre son départ et voir un autre profil arriver. C’est un joueur que j’aime bien, qui a beaucoup de qualités, un bon état d’esprit, qui peut marquer de superbes buts et faire de superbes passes, mais je le trouve trop irrégulier et surtout trop soliste dans sa vision du football. » Nicolas Filhol – Source : Football Club de Marseille (14/03/23)