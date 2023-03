OM : Pau Lopez gardien le plus décisif d’Europe !

Arrivé à l’OM lors du mercato estival 2021, Pau Lopez réalise une excellente deuxième saison avec son club. Il est à l’heure actuelle le gardien le plus décisif des cinq grands championnats européens.

Recruté à l’été 2021 pour concurrencer Steve Mandanda au poste de gardien de but, Lopez s’est définitivement imposé comme un des tauliers de l’effectif marseillais. Après une première saison d’adaptation, le portier espagnol s’est affirmé cette année comme l’un des meilleurs gardiens du championnat. Il n’a concédé que 23 buts en Ligue 1 et a surtout réalisé 9 clean sheets. En plus de se montrer précieux dans son but, le gardien espagnol de 28 ans se montre aussi décisif dans l’animation offensive de son équipe.

Pau Lopez une nouvelle fois passeur décisif

Après avoir déjà réalisé une passe décisive pour Bamba Dieng lors du match aller contre Strasbourg au mois d’octobre (2-2), Lopez a remis ça ce dimanche contre Reims (1-2). Un long dégagement du gardien espagnol a permis à Alexis Sanchez de marquer son deuxième but. Avec cette nouvelle offrande, le natif de Gérone est devenu le premier gardien des cinq championnats à effectuer une deuxième passe décisive cette saison.

Le départ de Mandanda lui a fait du bien

« Intrinsèquement, je dirais que Lopez est moins fort que Donnarumma. Donc la progression de l’Espagnol est plus visible, car il partait de plus loin. D’ailleurs à ses débuts à l’OM, c’était un peu compliqué pour lui. Pour le Parisien c’est comme avec les surdoués : tu en attends toujours plus. Et surtout à son arrivée au PSG, tout le monde avait en tête l’image de son Euro après lequel beaucoup s’accordaient à dire qu’il était le meilleur gardien au monde. En arrivant au PSG, on s’attendait donc à monts et merveilles de sa part. Sauf qu’en réalité, il n’a joué qu’un match sur deux avec en plus le match du Real qui a eu un effet désastreux sur sa progression… Pau Lopez est lui devenu plus décisif que la saison dernière. Il n’avait d’ailleurs pas fini la saison au détriment de Mandanda (remplaçant lors de 4 des 5 dernières journées). Le coach Jorge Sampaoli l’avait décidé au moment où les points comptaient triple. Ce n’est pas pour rien, il devait penser que son gardien n’était pas assez décisif. Le départ de Steve Mandanda lui a fait beaucoup de bien. Retirer tout le poids de la présence d’un tel monstre sacré à l’OM lui a visiblement permis d’être plus tranquille. Et il a beaucoup de qualités : il est très bon dans les un contre un, il prend des risques mesurés et il commence à venir s’imposer dans les airs. Ce qu’il ne faisait pas avant. Il ne faut pas oublier que Lopez a aussi eu cinq mois de tranquillité en plus par rapport à Donnarumma, car Navas n’est parti qu’il y a quelques semaines. Même s’il avait déjà été intronisé n°1 du PSG, il y avait l’ombre de Keylor tous les jours à l’entraînement. Personnellement, j’ai toujours été pour identifier clairement un n°1 et un n°2, comme c’est désormais le cas au PSG (Sergio Rico est gardien n°2). Ce poste est trop différent pour être mis en concurrence toutes les semaines. » Jérôme Alonzo – Source : LFP (22/02/23)