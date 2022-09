OM : Under, le retour en force !

L’OM s’est imposé 2-1 face au LOSC ce samedi lors de la 7e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Cengiz Under sur ce match.

L’Olympique de Marseille a eu du mal a rentrer dans son match face à Lille samedi soir. Le match de Ligue des Champions face à Tottenham était peut être encore dans les jambes. Lille a bien utilisé la vitesse d’Ounas sur le côté droit qui a mis Balerdi en difficulté. Ismaily a ouvert le score suite à une frappe d’Ounas en pivot du gauche au point de penalty sur le poteau (0-1 / 12′). L’OM a eu du mal à se relancer, mais finalement sur une belle action initiée par Harit, Under sert Alexis Sanchez qui égaliser (1-1 / 26′). Tudor a tout de suite fait un changement en sortant Balerdi pour Nuno Tavares afin de faire reculer Kolasinac d’un cran et ferme ce côté gauche. L’OM a montré un visage bien plus convaincant en seconde période, Under a buté sur Chevalier, puis Harit a fait briller le jeune portier du LOSC. Sanchez était tout proche de marquer un doublé sur corner, mais c’est finalement Gigot qui va donner l’avantage aux olympiens en déviant une tête de Kolasinac à la limite du hors jeu (2-1 / 61′). Gueye et Veretout vont avoir l’occasion de faire le break, mais finalement l’OM l’emporte 2-1 malgré une dernière occasion pour Bayo entré en jeu.

La note de Cengiz Under : 7.5/10

Son appréciation Under, le retour en force !

Titularisé dans l’attaque à 3 de Tudor, l’international turc a été très remuant. Ce dernier a souvent fait des différences individuelles et a clairement déstabilisé la défense lilloise. Passeur décisif pour Sanchez sur l’égalisation, il n’est pas loin de marqué par trois fois. Une énorme activité qui rabat encore un plus les cartes en attaque ou Gerson semble un peu en difficulté…

Les notes des médias L’Equipe 7/10 Le plus dangereux des attaquants marseillais. Après une mise en route difficile, il a parfaitement servi Alexis Sanchez sur l’égalisation (26e) avant de se procurer plusieurs occasions : une frappe sauvée devant sa ligne par Diakité (29e) et deux autres sorties par Chevalier (46e, 51e). Une grosse activité de bout en bout de la rencontre. Maxifoot 7/10 De l’envie, de la disponibilité, de l’activité, mais aussi un peu de déchet. Avec ses décrochages, l’international turc a beaucoup tenté, sans toujours parvenir à trouver ses partenaires. Par contre, l’ex-joueur de l’AS Roma a eu le mérite de créer du danger, avec cette passe décisive sur l’égalisation de Sanchez puis un tir sauvé par Diakité sur sa ligne. Omniprésent en seconde période, il a été encore impliqué en tirant un bon coup-franc sur le but de Gigot. Un véritable poison pour Djalo. Footmercato 7/10 Le feu follet a été au four et au moulin face aux Dogues. En plus d’assister ses coéquipiers en défense, revenant bien sur Angel (12e), ses courses verticales ont fait beaucoup de mal à l’adversaire. Sa vivacité se concrétise rapidement puisqu’il suit parfaitement l’action du but égalisateur pour servir le buteur chilien. Souvent servi dans les pieds, il réussit quand même à amener le danger dans la surface (8 ballons touchés dans la zone de vérité) et à se procurer quelques belles occasions (47e, 75e).