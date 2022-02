OM : Under, l’efficacité perdue…

L’Olympique de Marseille a raté une belle occasion de distancer Lyon lors de ce match à rejouer de la 14e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de de Cenguiz Under lors de cette défaite…

L’Olympique de Marseille avait l’occasion de reprendre la seconde place et de mettre Lyon à 12 points. Les hommes de Sampaoli ont confisqué le ballon, avec en plus une ouverture du score rapide sur corner. Guendouzi reprenant le centre de Payet de la tête au premier poteau. Lyon a eu du mal à se montrer dangereux, les marseillais auraient même pu doubler la mise sur des contres mais Luis Henrique et Lirola ont fait les mauvais choix…

En seconde période, Peter Bosz a fait passer sa défense à 4 et ses joueurs ont proposé un pressing bien plus intense et haut. L’OM a été bousculé mais contrairement au match à Lens, ils ont été incapables de reprendre le contrôle du ballon. A force de pousser Lyon s’est procurer des occasions, l’OM s’est retrouvé à uniquement défendre. Shaqiri a égalisé de la tête, puis Dembélé a crucifié les olympiens à 2 minutes de la fin de la partie. Sampaoli est resté attentiste et n’a pas modifié son équipe alors qu’elle ne faisait que subir. Cette défaite pourrait relancer un Lyon diminué et mal en point…

Titulaire côté droit Cengiz Under a encore été un des offensifs les plus actifs. Cependant, l’international turc a manqué de lucidité et d’efficacité…

La note de Cengiz Under : 4/10

Son appréciation FCM

Under, l’efficacité perdue…

Souvent décisif cette saison, Under a mangé la feuille de match lors des deux dernières rencontres de l’OM. Il reste cependant l’élément offensif le plus actif et dangereux, il a surtout raté une énorme occasion à la 68′ alors qu’il avait plusieurs solutions au centre, sa frappe n’a pas trouvé le cadre. Il a par contre fait de bonnes passes, vendangées notamment par Lirola et Luis Henrique…

Les notes des médias

L’Equipe 4/10 L’international turc a été un peu plus juste que Luis Henrique, à l’opposé, mais il a manqué de tranchant dans ses percussions et de clairvoyance dans ses choix, à l’image de ce déboulé où il a choisi la solution individuelle et a manqué le cadre (68e). Remplacé par MILIK (86e). Maxifoot 4/10 Sur son côté droit, l’ailier de l’Olympique de Marseille a manqué d’efficacité. Profitant d’un Henrique un peu laxiste face à lui, le Turc a été en mesure de bien combiner avec ses partenaires, à l’image d’un super ballon sur une situation chaude pour Lirola. Il a été cependant peu dangereux dans la zone de vérité, à l’exception d’une énorme occasion ratée en seconde période. FootMercato 4.5/10 le Turc apporte un mouvement indispensable à l’attaque olympienne. Son bon centre en retrait aurait mérité meilleur sort (17e). Il négocie mal un superbe ballon de Lirola en ratant sa frappe seul face à Lopes (68e). À noter son bel effort défensif (42e).

Pour revoir le debrief de ce match