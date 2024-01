OM: une absence pour cause administrative face à Thionville

L’Olympique de Marseille se déplacera à Metz pour affronter Thionville ce dimanche pour son premier match de l’année 2024 à l’occasion des 32es de finale de Coupe de France. En plus des absences de Rongier, Correa, Ounahi, Harit, Gueye, Sarr, Ndiaye et Mbemba, tous partis à la CAN, Gennaro Gattuso devra également se passer de François-Régis Mughe pour cause administrative.

François-Régis Mughe absent car la fédération camerounaise n’a pas envoyé l’autorisation au joueur

Pas de François-Régis Mughe pour une raison simple : la Fédération camerounaise n’a toujours pas envoyé la lettre d’autorisation pour le joueur, initialement convoqué pour la CAN 2024. #OM https://t.co/naQ6aqC4ep — Mathieu Grégoire (@Serguei) January 6, 2024

