OM : Une belle récompense à venir pour Hojbjerg?

Joueur expérimenté de l’OM, Pierre-Emile Hojbjerg est nominé pour le but du mois de novembre avec sa réalisation face à Lens !

L’Olympique de Marseille a enchaîné deux victoires contre des équipes du haut de tableau avec Lens et Monaco. Hojbjerg a brillé lors des deux rencontres mais surtout face aux Nordistes avec son coup-franc direct magnifique pour tromper Samba. Le Danois est d’ailleurs nominé pour le but du mois de novembre par la LFP, en concurrence avec Aboukhlal, Lepaul, Joao Neves ou encore Maghnes Akliouche.

Pour voter ça se passe ici.

Hojbjerg, joueur danois de l’année?

Il est l’un des gros recrutements de cet été à l’OM, Pierre-Emile Hobjerg est nominé pour être le joueur danois de l’année par Fodboldlandsholdene. « En 2024, le moteur danois du milieu de terrain a été nommé capitaine de l’équipe nationale masculine, ce qui a encore souligné l’importance de Pierre-Emile Højbjerg, âgé de 29 ans, en rouge et blanc. En parallèle, il est devenu le joueur de l’équipe nationale le plus buteur de 2024. Le/la gagnant(e) sera révélé(e) lors du grand gala sportif de DR et DR Sport, Sport 2024, le samedi 4 janvier. Le titre de joueur de l’année est décerné par les joueurs eux-mêmes et remis en collaboration entre la DBU et Spillerforeningen »