OM : « On doute encore de cette équipe »

Malgré 3 points pris à Lens lors du week-end dernier et une troisième place en Ligue 1, les Marseillais peinent à convaincre. Pour Florent Gautreau, il manque de la constance.

Les Marseillais ont enchaîné des prestations compliquées au Vélodrome face au PSG et à Auxerre. Etrangement, à l’extérieur, ils sont plus tranchants et ont réussi notamment à prendre les 3 points à Lens. Pour Florent Gautreau, ce qui manque à cette équipe avant de le convaincre, c’est de la constance.

« Cette équipe de Marseille est très bonne, mais seulement par intermittence. Il y a un manque de constance et de caractère qui fait qu’on doute encore de cette équipe », a déclaré le journaliste sur RMC dans l’After.

Il faut savoir que Rongier n’était pas en forme pour prétendre à une place de titulaire

Valentin Rongier avait eu un rôle modifié, jouant notamment en latéral contre Nice, une expérience qui s’était mal passée. Mais face à Lens, il a montré qu’il pouvait être fiable et apporter à l’équipe, en particulier en Ligue 1. Bien que Walid Acherchour admette ne pas être un fan inconditionnel de Rongier, il souligne son importance dans l’équilibre de l’OM.

Le consultant rappelle que Rongier, bien qu’ayant des limites sur le plan créatif, est un joueur précieux pour son expérience et ses repères solides. Cependant, Acherchour met en garde contre des interrogations tactiques à venir : face à des équipes qui défendent en bloc bas, comme Monaco ou d’autres formations plus attentistes, le milieu marseillais, avec Rongier, pourra-t-il être suffisamment créatif pour percer des défenses regroupées ? « Rongier est le grand gagnant de la victoire de ce soir. On sait qu’il avait beaucoup utilisé Harit avant qu’il ne soit suspendu et un peu blessé. Il avait utilisé aussi Ismaël Koné, qui n’a pas été extraordinaire mais qui a des qualités. Il faut savoir que Rongier n’était pas en forme pour prétendre à une place de titulaire. Il avait dû jouer au poste de latéral contre Nice, où ça s’était mal passé. Je ne suis pas le plus grand fan de Valentin Rongier, mais c’est vrai qu’il est très important dans une équipe et qu’il est fiable. En Ligue 1 surtout, parce qu’après en Europe c’est autre chose. Il montre encore une fois ce soir qu’il a des repères et qu’il peut apporter à cette équipe. Maintenant, la question c’est : est-ce que face à un bloc bas ce milieu de terrain sera efficace ? Contre Monaco il y aura beaucoup plus d’espaces, alors je pense que De Zerbi va le reconduire. Mais face à un milieu de terrain qui va les attendre, est-ce que c’est un milieu de terrain assez créatif pour faire la différence ? »

Dans des matchs comme celui contre Monaco, où l’OM aura plus d’espaces, Rongier et son milieu de terrain seront plus à l’aise. Acherchour reste prudent, estimant que cette formule doit encore être testée contre des équipes qui privilégient la défense.