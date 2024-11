OM : Une belle récompense à venir pour Hojbjerg?

Joueur expérimenté de l’OM, Pierre-Emile Hojbjerg est nominé pour une distinction bien particulière au Danemark !

Il est l’un des gros recrutements de cet été à l’Om, Pierre-Emile Hobjerg est nominé pour être le joueur danois de l’année par Fodboldlandsholdene. « En 2024, le moteur danois du milieu de terrain a été nommé capitaine de l’équipe nationale masculine, ce qui a encore souligné l’importance de Pierre-Emile Højbjerg, âgé de 29 ans, en rouge et blanc. En parallèle, il est devenu le joueur de l’équipe nationale le plus buteur de 2024. Le/la gagnant(e) sera révélé(e) lors du grand gala sportif de DR et DR Sport, Sport 2024, le samedi 4 janvier. Le titre de joueur de l’année est décerné par les joueurs eux-mêmes et remis en collaboration entre la DBU et Spillerforeningen »

Pierre-Emile Højbjerg er nomineret til Årets Fodboldspiller (M) 2024 ✨ I 2024 blev den danske midtbanemotor udnævnt til anfører for Herrelandsholdet. Hvilket blot understregede 29-årige Pierre-Emile Højbjergs betydning i rødt og hvidt. Samtidig blev han også den mest scorende… pic.twitter.com/NaOJ2DwaJ3 — Fodboldlandsholdene 🇩🇰 (@dbulandshold) November 25, 2024

OM : Hojbjerg pense déjà à Monaco !

L’OM s’est imposé 1-3 à Lens ce samedi soir. Au micro de beIN Sports, le leader de l’équipe Pierre Emile Hojbjerg s’est confié après cette rencontre.

Hojbjerg a tenu à féliciter Lens pour sa grosse première période. « Déjà félicitation à Lens qui a fait un match complet avec de l’intensité, ils nous ont fait beaucoup de mal. On a montré de la stabilité pour subir la pression. on a trouvé des supériorités au milieu et sur les cotés, c’était soir 2-2, soit 3-1, Sur le coup franc, il fallait la mettre là, je suis content d’aider l’équipe, 2-2 ou 3-1 c’est le foot, il faut garder de l’équilibre; il faut faire une bonne semaine car on a un gros match la semaine prochaine (face à Monaco). »