OM : Une bonne nouvelle pour De Zerbi pendant la trêve?

En manque de solutions, surtout en défense avec les blessés et les suspensions, Roberto De Zerbi va avoir un renfort lors de cette trêve internationale. A voir s’il lui donnera du temps de jeu…

Annoncé sur le départ, Bamo Meïté est finalement resté à l’OM. Le défenseur central est au club mais n’est que très peu utilisé par le coach Roberto De Zerbi alors qu’il était titulaire lors des matchs de préparation. Blessé et diminué physiquement, l’Ivoirien n’était même pas dans le groupe pour le match face à Angers avant la trêve. Sur des photos publiées par le club, on voit que l’ancien lorientais est de retour avec les pros et participe aux entraînements. Une bonne nouvelle pour le coach qui aura une solution en plus dans sa défense en la personne de Bamo Meïté… un renfort de taille avant le déplacement à Montpellier et la réception du PSG.

🔹Bamo Meïté 🇨🇮 a fait son retour à l’entrainement ! 👍#TeamOM pic.twitter.com/xXW4U2mYZ6 — Infos OM (@InfosOM_) October 10, 2024

Les attentes de De Zerbi envers Leonardo Balerdi

La saison dernière est à oublier pour beaucoup de joueurs mais pas pour Leonardo Balerdi qui s’est révélé. Devenu capitaine, il a même prolongé son contrat à L’Olympique de Marseille. malgré des avances de quelques clubs cet été. Pourtant, son début de saison n’est pas franchement à la hauteur des attentes.

L’Equipe explique d’ailleurs dans un article ce mardi que le défenseur central est porté en haute estime par Roberto De Zerbi qui attend beaucoup de lui. Ils espèrent qu’il prendra enfin la place de leader de la défense et deviendra le patron que l’on voit tous en lui.

