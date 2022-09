OM : Une bonne nouvelle pour Tudor avant le déplacement à Tottenham?

L’Olympique de Marseille va se déplacer à Tottenham pour le premier match de Ligue des Champions de la saison. Pour cette rencontre, Dimitri Payet devrait faire son retour d’après L’Equipe !

Ces derniers matchs, l’Olympique de Marseille a du faire sans son numéro 10 et capitaine, Dimitri Payet. Le joueur étant blessé, il n’a pas fait partie du déplacement à Auxerre ce samedi pour le sixième match de Ligue 1. Ce mercredi va se jouer le premier match de Ligue des Champions pour le club marseillais face à Tottenham.

Payet disponible?

Pour ce déplacement à Londres, Dimitri Payet devrait bel et bien être de retour d’après les informations de L’Equipe. Il reste cependant une incertitude quant à sa capacité à jouer. L’optimisme règnerait en interne pour qu’il soit titulaire en l’absence d’Alexis Sanchez.

Pour Igor Tudor, il y aurait donc plusieurs solutions en attaque mais Bakambu et Dieng ne font pas partie des joueurs disponibles. En effet, les deux attaquants ne sont pas dans la liste envoyée à l’UEFA par l’Olympique de Marseille pour les matchs de Ligue des Champions.

Les objectifs de Longoria en Ligue des Champions

« L’objectif toutes les saisons en Ligue 1 est de se qualifier pour la Ligue des champions. Le 2e objectif est d’être à la hauteur dans cette Ligue des champions. Pour nous, la compétition c’est match après match. Il faut faire de bonnes prestations à la maison. Bien sûr qu’on a des ambitions et qu’on attend d’être très compétitifs. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (05/09/22)

Les derniers résultats de l’OM en Ligue des Champions ça les fait beaucoup rire

Julien Laurens explique dans l’After sur RMC ce lundi que les supporters de Tottenham n’ont pas une grande connaissance de l’Olympique de Marseille avant de les affronter ce mercredi en Ligue des Champions. Les supporters des Spurs connaissent quelques joueurs marseillais qui ont évolué en Premier League. Pour le reste, c’est très flou. Ce qui reste surtout dans leur tête, ce sont les résultats en C1 de la saison dernière.

« Dimitri Payet, Alexis Sanchez, Mattéo Guendouzi… Les joueurs qui sont passés en Angleterre, ils les connaissent. Ils sont d’ailleurs très déçus qu’Alexis Sanchez soit suspendu parce qu’ils lui auraient réservé un accueil… Je pense que ce sera pour Guendouzi. Mais Alexis, c’est plus Arsenal que Guendouzi. Il aurait eu un accueil assez particulier. Surtout qu’à Tottenham, quand tu arrives avec le bus, pour rentrer dans les vestiaires, tu dois marcher sur le terrain. C’est très tôt, c’est 1h30 avant le coup d’envoi mais il y a déjà souvent des supporters là. Alexis aurait eu une réception assez intéressante. Même quand on joue les grosses équipes européennes, les Anglais, ça ne les intéresse pas. Alors les clubs français et l’OM encore moins à part le PSG. Ils ne connaissent pas Tudor. On a parlé un peu de l’OM parce que Bielsa y était avant Leeds mais à part ça, non. Ils regardent aussi les stats et ça les fait beaucoup rire les derniers résultats de l’OM en Ligue des Champions par exemple. » Julien Laurens – Source : After RMC (05/09/22)