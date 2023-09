OM : Une date de fin déjà prévue pour l’intérim de Pancho?

L’Olympique de Marseille a du faire sans Marcelino depuis sa démission il y a quelques jours. C’est Pancho Abardonado qui a pris la suite sur le banc marseillais. La Provence annonce que l’ancien joueur devrait être remplacé à l’issu de la rencontre face au Havre.

Après un nul encourageant face à l’Ajax Amsterdam, ça a été bien plus compliqué pour les Marseillais au Parc des Princes contre le PSG. Pancho Abardonado est sur le banc depuis la démission de Marcelino mais ce dernier connaîtrait déjà la fin de son intérim.

En effet, d’après les informations de La Provence, l’Olympique de Marseille compterait sur le coach marseillais jusqu’au déplacement au Havre après le match à Monaco et la réception de Brighton. Cela coïncide avec une trêve internationale qui intervient au début du mois d’octobre, date à laquelle les dirigeants marseillais espèrent annoncer l’arrivée du nouvel entraîneur.

Galtier a été contacté par Pablo Longoria d’après RMC

Christophe Galtier est apprécié par Pablo Longoria depuis longtemps, les deux hommes se parlent et l’OM avait déjà tenté de faire venir l’ancien coach de l’OGC Nice au moment ou il s’est engagé avec le PSG. Selon RMC, « l’OM pense sérieusement à Christophe Galtier pour remplacer Jacques Abardonado. Le club marseillais l’a même déjà contacté ces derniers jours pour lui proposer le poste d’entraineur. Pablo Longoria et Javier Ribalta apprécient son profil, et le personnage a aussi ses partisans en interne, avec quelques anciens Stéphanois dans l’équipe dirigeante de l’OM. » Reste que le natif de Marseille serait hésitant vis à vis de l’accueil des supporters marseillais suite à son passage sur le banc du PSG et son affaire à Nice.