PSG – OM / Djellit : « Si ça ne l’intéresse pas, que McCourt vende ! »

L’Olympique de Marseille a reçu une belle raclée face au PSG hier soir (4-0) au Parc des Princes à l’occasion du match de clôture de la 6e journée de Ligue 1. Le journaliste Nabil Djellit demande à McCourt de s’intéresser d’avantage à son club.

Le match OM PSG (4-0) risque de laisser des traces douloureuses du côté de Marseille. Les joueurs de l’OM ont montré un visage lamentable face au rival parisien. Alors qu’en coulisse un conflit entre la direction a explosé la semaine dernière, via son compte X le journaliste Nabil Djellit estime que l’actionnaire majoritaire Franck McCourt devrait être plus présent.

« Le PSG n’a ni souffert, ni forcé… L’OM inexistant à tous points de vue. Gênant. C’est un match de Coupe de France entre une L1 et une R1 ? La crise structurelle à la crise sportive… L’OM va connaître des semaines difficiles. L’humiliation… Probablement encore un coup de Zeroual. L’OM a laissé filer Sanchez pour prendre Correa… Le PSG a joué en équipe . L’OM n’a pas d’équipe… Honnêtement, je ne m’attendais pas à cet écart, et surtout une copie aussi insipide de l’OM. Il y a des circonstances atténuantes mais on ne peut pas cautionner un tel d’esprit. 0 caractère. Dans une période compliquée, McCourt a encore brillé par son absence. Gouverner à coup de communiqués, c’est comme le faire avec des ordonnances. Si ça ne l’intéresse pas, qu’il vende… »

L’OM va connaître des semaines difficiles

Dans une période compliquée, Mc Court a encore brillé par son absence. Gouverner à coup de communiqués, c’est comme le faire avec des ordonnances. Si ça ne l’intéresse pas, qu’il vende… #PSGOM — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) September 24, 2023



Le debrief à chaud : énorme coup de gueule !!