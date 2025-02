OM : Une décision arbitrale incompréhensible, la direction monte au créneau !

Une nouvelle fois, l’OM est en colère contre le corps arbitrage. Le club a, d’après Foot Mercato, écrit à la direction de l’arbitrage après la désignation de Jérémy Stinat au sifflet pour le prochain match des Marseillais.

Lors de la rencontre face à l’AJ Auxerre qui aura lieu ce week-end, l’Olympique de Marseille a eu la mauvaise surprise de voir que Jérémy Stinat était désigné. Pour rappel, il est à l’origine de la suspension de Medhi Benatia après l’altercation lors de la rencontre face au LOSC. Surpris, l’OM aurait donc écrit à la direction de l’Arbitrage à ce sujet d’après Foot Mercato.

🚨#TeamOM 🔵⚪️ ⚠️l’OM a écrit à la direction de l’Arbitrage pour souligner le manque d’intelligence émotionnelle avec la désignation de Jérémy Stinat pour arbitrer AJA-OM. Celui-là même qui était 4e arbitre contre Lille en coupe qui avait fait exclure Medhi Benatia l’accusant… pic.twitter.com/cqfqbbGqcv — Sébastien Denis (@sebnonda) February 17, 2025

Riolo pousse un coup gueule sur l’affaire Benatia

« On peut comprendre le mécontentement, car l’un montre du doigt et on considère cela comme une menace, tandis que l’autre secoue le bras, mais l’arbitre estime que ce n’est pas aussi grave. Et ça, ce n’est pas normal », a-t-il déclaré, pointant une incohérence dans la décision prise à l’encontre de Benatia.

Les média ont crée un climat autour de Benatia

Daniel Riolo estime que cette perception biaisée découle d’un contexte préétabli, où certains acteurs bénéficient d’une image plus favorable que d’autres : « Il y en a un qui est vu comme le premier de la classe et l’autre comme l’agité. Et je trouve que certaines appréciations sur Benatia dans les médias ont été parfois limites, créant un climat qui conduit aujourd’hui à un jugement différent sur lui. »

L’analyste de RMC Sport comprend ainsi la colère marseillaise, soulignant un possible déséquilibre dans l’application des sanctions : « Sur ce point, la colère des Marseillais est légitime. »

Enfin, Riolo va plus loin en dénonçant une forme d’iniquité dans la perception de certains dirigeants du football français : « Je comprends aussi que Benatia en ait assez de toujours passer pour le méchant, tandis que d’autres, comme Campos, Maurice ou Létang, échappent aux critiques. »

Une sortie médiatique qui alimente encore un peu plus le débat sur l’équité des décisions disciplinaires en Ligue 1.