OM : Riolo pointe du doigt un très gros problème

La défaite de l’OM face à Nice (0-2) a révélé des failles techniques et physiques dans le collectif marseillais. Daniel Riolo, journaliste de RMC Sport, s’interroge sur la capacité des hommes de Roberto De Zerbi à rivaliser face à des adversaires plus intenses, pointant des lacunes inquiétantes à corriger rapidement pour espérer décrocher une place dans le top 4.

La défaite de l’Olympique de Marseille face à Nice (0-2) lors de la 19ᵉ journée de Ligue 1 a mis en lumière des fragilités inquiétantes. Daniel Riolo, journaliste de RMC Sport, s’est interrogé sur les capacités réelles de l’équipe à répondre aux exigences du haut niveau, pointant notamment un déficit technique dans les moments clés.

« La vraie question que doit se poser l’OM, c’est la qualité technique face à des équipes qui te rentrent dedans », a affirmé Riolo après la rencontre dans l’émission After Foot. Si les ambitions marseillaises restent intactes – « Ils sont largement dans le coup, et je pense qu’ils vont y arriver à finir dans les quatre premiers », a-t-il reconnu – le journaliste estime que cette équipe manque de réponses face à des adversaires plus agressifs et mieux préparés.

Rongier et Højbjerg n’ont pas été bons (Riolo)

Il a notamment souligné les contre-performances de joueurs clés comme Valentin Rongier et Pierre-Emile Højbjerg : « C’était assez faible, même Rongier et Højbjerg n’ont pas été bons, ils se sont fait manger », a-t-il déclaré, sans détour. Selon lui, ces lacunes techniques deviennent évidentes dans des matchs où l’intensité est au rendez-vous.

Pour Riolo, l’OM doit impérativement travailler sur deux axes majeurs : « Quand tu te fais bouger comme ce soir, il n’y a qu’un seul moyen : déjà, tu dois répondre physiquement, mais surtout, si tu veux ressortir le ballon, il faut que techniquement les passes soient justes. »

Le mercato ferme ses portes dans une semaine et les dirigeants marseillais comptent bien en profiter pour apporter quelques retouches à l’effectif actuel et ainsi répondre au déficit technique criant de cette équipe olympienne.

