OM : une défense totalement recomposée, Balerdi en danger ?!

L’Olympique de Marseille a profité des derniers jours du mercato pour bouleverser son arrière-garde. Alors que la saison passée s’était achevée avec la neuvième défense de Ligue 1, jugée insuffisante pour un club de ce standing, les dirigeants ont donné à Roberto De Zerbi de nouveaux outils pour bâtir une assise solide. Les arrivées de Nayef Aguerd, Benjamin Pavard et Emerson Palmieri changent en profondeur le paysage défensif marseillais. Facundo Medina était arrivé lui plus tôt…

Selon l’analyse de l’Equipe, ces recrutement devrait remettre en cause le rôle de Balerdi. Depuis la fin de saison dernière et la préparation, l’entraîneur italien a toujours affiché sa préférence pour un système à quatre derrière, même s’il avait dû composer avec une défense à trois lors de plusieurs mois la saison dernière. Cet été, il a insisté sur son schéma favori : un 4-2-3-1. Les recrutements vont dans ce sens. L’OM s’est offert une nouvelle charnière centrale de haut niveau avec Aguerd et Pavard, tous deux âgés de 29 ans, expérimentés et complémentaires (gaucher et droitier).

Une charnière Pavard – Aguerd ?

À ces renforts s’ajoute Medina, capable de jouer axe gauche mais aussi latéral, avec un rôle hybride qui pourrait lui permettre de coulisser selon les phases de jeu. Sur le côté gauche, Emerson entre directement en concurrence avec Ulisses Garcia. En parallèle, CJ Egan-Riley et Amir Murillo restent des options crédibles dans la rotation, notamment pour dépanner sur les couloirs.

Cette richesse pourrait pousser De Zerbi à envisager ponctuellement une défense à trois, afin de réduire le nombre de joueurs frustrés. Mais l’idée initiale reste bien de s’appuyer sur deux centraux fixes, ce qui rebat fortement les cartes.

Leonardo Balerdi fragilisé



Dans ce contexte, la situation de Leonardo Balerdi apparaît inconfortable. Le défenseur argentin, capitaine et déclaré intransférable cet été, voit sa place menacée. Ses débuts de saison compliqués et l’arrivée de concurrents aguerris ne plaident pas en sa faveur. Pourtant, il garde quelques atouts : sa polyvalence (axe droit ou gauche) et le fait que ses rivaux directs ne sont pas exempts de pépins. Aguerd sera absent durant la CAN (21 décembre-18 janvier) et n’a jamais disputé plus de 21 matchs de championnat sur les trois dernières saisons, tandis que Pavard a connu plusieurs blessures et que Medina attire souvent les suspensions.