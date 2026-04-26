OM : “Une grande chance d’avoir entraîné un mec comme ça, dans l’esprit collectif. Et gentiment barré”

Dans une récente prise de parole, Franck Haise est revenu avec émotion sur son expérience avec Facundo Medina au RC Lens. L’actuel entraîneur du Stade Rennais a salué les qualités humaines et sportives du défenseur argentin, évoquant un joueur marquant de son passage chez les Sang et Or.

Un profil détecté très tôt et immédiatement marquant

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Aujourd’hui sur le banc du Stade Rennais, Franck Haise n’a pas oublié ses années au RC Lens. Lors d’un passage dans le podcast Kampo animé par Smaïl Bouabdellah, le technicien est revenu sur la découverte de Facundo Medina, recruté après un travail de scouting approfondi en Argentine.

« Tu pensais qu’il avait 30 ans mais il en avait 20. Il jouait comme un vieux briscard qui envoyait et rien qu’à la vidéo tu voyais qu’il parlait déjà. Je l’ai juste au téléphone avant de signer mais rien que sur le terrain, tu pouvais deviner son caractère. Dur sur l’homme mais au bout de quelques minutes de vidéo tu te dis qu’il y a quelque chose », a expliqué Franck Haise.

Le défenseur s’est rapidement imposé comme un élément clé du système lensois, notamment grâce à sa maturité précoce et son impact défensif en Ligue 1.

Une intégration et un état d’esprit salués

Au-delà des qualités sportives, Franck Haise a insisté sur l’adaptation rapide de Facundo Medina au collectif lensois, malgré la barrière de la langue à son arrivée.

« Quand il arrive, sans parler français, c’est comme s’il avait été là depuis toujours dans son rapport avec les autres. Il est fait pour être à beaucoup d’endroits mais à Lens ça a matché très très vite. Entraîner Facundo Medina, c’était magnifique. J’ai adoré. C’est une grande chance d’avoir entraîné un mec comme ça, dans l’esprit collectif. Et gentiment barré », a-t-il ajouté.

Cet hommage appuyé souligne l’importance de Facundo Medina dans la progression du RC Lens durant l’ère Haise, marquée par une montée en puissance en championnat de France et des performances solides.

Du côté de l’Olympique de Marseille, ces déclarations résonnent dans un contexte où le club phocéen reste attentif aux profils défensifs expérimentés du championnat. Le nom de Facundo Medina, régulièrement performant en Ligue 1, continue de circuler dans l’actualité du mercato, sans qu’aucune information officielle ne vienne confirmer un intérêt concret de l’OM à ce stade.