OM : Une grosse remise en question du projet Longoria en cas d’échec ?

D’après les informations de La Provence, le projet de Pablo Longoria pourrait prendre du plomb dans l’aile en cas de 4e place cette saison !

Les dernières rencontres de l’Olympique de Marseille ne sont pas au même niveau que celles du début de saison ou du début de l’année 2023. Depuis un certain temps, les Marseillais n’y arrivent plus au Vélodrome et perdent des points précieux qui auraient pu leur permettre de titiller un PSG peu en forme.

Pire, à la Commanderie, on se prend à se questionner sur une probable 4e place au classement de Ligue 1 d’après La Provence. Forcément, ce résultat ne conviendrait à personne et serait vu d’un très mauvais oeil de la part de l’OM… Cela serait vu comme un échec du projet initié par le président Pablo Longoria.

Une belle ambiance au Vélodrome ce n’est pas un titre

Sourigna Manomay explique dans Débat Foot Marseille que les supporters ne se souviennent plus des titres mais des ambiances marquantes. Il déplore un manque d’ambitions chez les supporters, les joueurs et la direction.

« Pour certains supporters, leurs plus beaux souvenirs avec l’OM, c’est le match contre Leipzig. Pour les anciennes générations, on va se rappeler d’une victoire en Coupe, d’un titre de champion de France. Les gens aujourd’hui retiennent les bons matchs et les belles ambiances. Ce n’est pas un titre. Je trouve ça choquant. On est dans une spirale où on se contente de très beaux matchs mais rien de plus. Les gens vont se rappeler de la victoire cette année contre le PSG en coupe de France mais au final la coupe, tu ne la gagne pas. » Sourigna Manomay – Football Club de Marseille (30/03/2023)