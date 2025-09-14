OM : Une grosse surprise face au Real ?

Utilisé au milieu de terrain contre Lorient vendredi dernier (4-0), Geoffrey Kondogbia a porté le brassard de capitaine et s’est imposé comme l’un des derniers cadres de l’Olympique de Marseille au milieu de terrain encore présents après un mercato marqué par les départs de Rabiot et Rongier. À la veille du choc de Ligue des champions contre le Real Madrid, la possibilité de voir l’international centrafricain débuter dans l’entrejeu marseillais prend de l’ampleur.

Longtemps considéré comme un joueur sur le départ à l’été 2024, Kondogbia a réussi à renverser la tendance. Alors que ses dirigeants avaient envisagé une vente, il a finalement convaincu Roberto De Zerbi de le conserver. Depuis, son rôle a changé : de défenseur central d’appoint la saison dernière (18 de ses 26 apparitions), il a retrouvé son poste naturel de milieu récupérateur et a montré contre Lorient qu’il n’avait rien perdu de ses qualités.

Une hiérarchie bouleversée dans le cœur du jeu ? Kondogbia relancé ?

Le départ d’Adrien Rabiot à l’AC Milan, celui de Valentin Rongier à Rennes, ainsi que les mises au repos de joueurs comme Geronimo Rulli, Leonardo Balerdi et Pierre-Emile Höjbjerg ont rebattu les cartes. Même le déclassement de Neal Maupay a accentué cette impression : Kondogbia est un rescapé d’une époque récente mais déjà révolue. Vendredi, il incarnait cette stabilité en arborant le brassard.



Désormais, la concurrence au milieu est dense avec les arrivées d’Angel Gomes, Arthur Vermeeren et de Matt O’Riley, l’importance du vice-capitaine Højbjerg, sans oublier les jeunes Darryl Bakola et Bilal Nadir. Pourtant, Kondogbia semble avoir gagné du crédit grâce à son calme, son expérience et son profil physique.

À la veille d’un déplacement périlleux au Santiago Bernabéu, selon l’Equipe, De Zerbi pourrait être tenté d’aligner le Centrafricain dès le coup d’envoi. Son rôle de capitaine contre Lorient n’était peut-être pas qu’un symbole, mais bien un signe fort : celui d’un joueur redevenu un otentiel titulaire dans les gros matches…

La réponse tombera mardi soir, mais une chose est sûre : Geoffrey Kondogbia s’est replacé dans la hiérarchie et pourrait vivre un retour en grâce au moment le plus important de la saison.