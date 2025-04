OM : Une mise au vert risquée qui pourrait créer des tensions?

Alors que l’OM a décidé de partir en mise au vert à Rome jusqu’à la fin de la saison pour maximiser ses chances de qualification en Ligue des champions, le consultant RMC Stephen Brun émet des doutes sur cette stratégie.

L’heure est à la mobilisation générale du côté de l’Olympique de Marseille. Englués dans une fin de saison tendue et toujours en lice pour accrocher une place sur le podium de Ligue 1, les hommes de Roberto De Zerbi ont pris une décision forte : une mise au vert prolongée à Rome, loin de l’agitation marseillaise, jusqu’au terme du championnat.

L’objectif est clair : resserrer les liens, faire bloc, et se concentrer à 100 % sur l’objectif Ligue des champions.

Mais cette méthode, bien que saluée par certains comme un signe d’engagement fort, ne convainc pas tout le monde. Sur les ondes de RMC, dans le Moscato Show, Stephen Brun a exprimé ses doutes :

“À ce stade de l’année, ça m’aurait soûlé. Vivre 24h sur 24 ensemble, ça peut aussi créer des tensions. J’ai l’impression que De Zerbi fait ça pour fuir l’environnement marseillais”, a-t-il expliqué sur RMC. Ce camp romain, vu comme une manière de « couper du bruit » autour du club, pourrait aussi avoir ses revers. Car vivre ensemble 24h/24, dans un climat de pression sportive intense, n’est pas sans risques. L’usure psychologique, la promiscuité, et le manque de lien avec les proches peuvent générer l’effet inverse de celui escompté.

S’il y a des problèmes à l’intérieur du club il faut virer ces gens

Sur les ondes de RMC Sport, dans l’émission Rothen S’enflamme, Christophe Dugarry a réagi avec une certaine réserve face à cette initiative : « Ce qui me choque un peu, c’est qu’une nouvelle fois à l’OM, on tape sur le mental des joueurs. Et on a l’impression que le seul problème, ce sont des joueurs qui sont des gamins, incapables de se concentrer, d’être solidaires ou de passer du temps ensemble . S’il y a des problèmes à l’intérieur du club il faut virer ces gens, ça me choc moi cela ! », a déclaré l’ancien attaquant olympien (1998-2000).

Dugarry a poursuivi en pointant une forme de fragilité mentale au sein du groupe :

« Ça montre aussi une forme de fébrilité quand même. Ils sont sur plusieurs défaites d’affilée, je pense qu’ils doutent et qu’ils ont peur d’échouer. Ce n’est pas facile d’être dirigeant, entraîneur ou joueur de l’OM. »