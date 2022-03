OM : Une opportunité pour Alvaro ?

Depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli la situation d’Alvaro à l’OM s’est détériorée. Le défenseur espagnol n’entre pas dans les plans de son coach et se retrouve sur le banc voir en dehors de la feuille de match. L’absence pour 4 mois de Balerdi peut-elle lui offrir une opportunité de montrer ses qualités ?

Alvaro n’est pas le défenseur de l’effectif avec la meilleur relance et la plus grosse pointe de vitesse, mais ce dernier compense par de l’abnegation, de l’envie et un gros leadership. Très investi dans la vie du club, l’ancien joueur de Villarreal vit mal la situation. De son côté, Sampaoli est fidéle à ses principes de jeu et prèfére les profils de Saliba, Caleta Car, Kamara et Balerdi. Cependant, le défenseur argentin vient de se faire opérer de l’épaule, une blessure qu’il trainait depuis plusieurs mois, sa saison est terminée. Une occasion pour Alvaro de gratter du temps de jeu ? Surement car l’OM va enchainer les matches avec la Conférence League et la Ligue 1…

• La saison de Leo Balerdi est terminée suite à une opération à l’épaule gauche, qui était luxée. Il en a « pour trois ou quatre mois de convalescence » selon son entourage. La Provence | #TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/6Gr409TIiK — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) March 23, 2022



Alvaro pourrait devenir le premier choix des remplaçants derrière la charnière inamovible Saliba – Caleta Car ? Sachant que Kamara, Peres voire Kolasinac peuvent jouer en défense centrale…

Balerdi out jusqu’à la fin de la saison, l’occasion pour #Alvaro de retrouver du temps de jeu (surtout en Conference League) ? #OM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 24, 2022



Lors d’un Débat Foot Marseille, notre consultant Jean-Charles De Bono s’est exprimé sur ce sujet. S’il ne donne pas totalement raison à l’Espagnol, il reconnaît quand même comprendre sa réaction.

« Je ne lui donne pas totalement raison, il n’aurait pas dû parler en Espagne. Je pense qu’il aurait dû échanger avec son entraîneur, le staff et son président pour essayer de calmer la situation et de comprendre. Il a déclaré certaines choses qu’il n’aurait pas dû déclarer c’est certain, mais je peux comprendre la réaction du joueur parce que j’ai été dans ce cas-là, je l’ai vécu. » Jean-Charles De Bono – Source : Débat Foot Marseille (14/02/2022)

Ils ont commencé à me rabaisser de manière incompréhensible alors que j’ai tout donné pour le club — Alvaro

S’il aurait pu plier bagages l’hiver dernier, c’est surtout car l’OM le poussait à trouver une porte de sortie. Álvaro n’a pas apprécié le comportement du club phocéen à son égard.

« Ce que je vis actuellement c’est footballistiquement mauvais car l’entraîneur et le club ont pris des décisions alors que j’avais prolongé il y a 5 mois et je ne voulais pas partir. Dans la ville, tout le monde m’apprécie, je suis à l’aise, mais au final, si je ne joue pas, je ne suis pas bien et je ne suis pas dans mon meilleur moment. Je suis victime d’une situation qui n’est pas sportive ? Je ne sais pas de quoi je suis victime. Je sais qu’ils m’ont prolongé et à partir de là les problèmes ont commencé. J’ai dû baisser mon salaire le 31 août pour qu’ils puissent signer un joueur (Harit) et même si ça m’a touché car je suis le 3ème capitaine de l’équipe, j’ai compris qu’il fallait que je le fasse pour le club et les coéquipiers. A partir de là, ils ont commencé à me rabaisser de manière incompréhensible alors que j’ai tout donné pour le club. Après, ils ont voulu me faire partir de la mauvaise manière alors que je ne voulais pas. Une décision du club ? Totalement. Du club, de l’entraîneur. Je suis sûr que ce n’est pas footballistique car je venais de faire deux saisons qui ont été les meilleures de ma carrière » Alvaro Gonzalez – source : AS (12/02/2022)

On a trouvé une solution mais à l’OM, on règle les problèmes à l’intérieur — Longoria

Avant le début de la rencontre face à Metz dimanche soir, Pablo Longoria a tenu à faire le point sur ce dossier au micro de Prime Vidéo.

« Nous, en tant que club, on n’était pas content de sa sortie dans la presse espagnole sans l’accord du club ni la connaissance du club. C’était la première erreur (de sa part). On s’est parlé. On a bien discuté Alvaro et moi, au sein du club aussi. Ici à l’OM, notre façon d’être et de faire les choses, c’est de régler nos problèmes à l’intérieur du vestiaire. On a beaucoup parlé. On a trouvé une solution mais à l’OM, on règle les problèmes à l’intérieur. » Pablo Longoria – source : Prime Vidéo (13/02/2022)