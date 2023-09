OM : Une possibilité pour que Pancho reste avec l’équipe pro !

L’actuel coach intérimaire de l’Olympique de Marseille pourrait rester dans l’organigramme d’après RMC ! En effet, Pancho est très apprécié par la direction et attend de rencontrer Gennaro Gattuso afin de lui trouver un poste.

De retour avec l’équipe pro depuis l’arrivée de Marcelino, Pancho Abardonado a pris le poste d’intérimaire en attendant que l’’Olympique de Marseille se retrouver un nouveau coach. Depuis ce mardi, on sait que ce sera Gennaro Gattuso qui va prendre la succession de l’Espagnol après sa démission.

Concernant Pancho, RMC explique qu’il s’est mis à la disposition du club pour intégrer le groupe pro, la réserve ou le centre de formation. Il devrait rencontrer prochainement le nouvel entraîneur de l’OM, Gennaro Gattuso, afin de lui trouver un poste dans son staff.

🔹L’OM a proposé à Jon Pascua de rester dans le staff pour entraîner les gardiens, d’autant plus que Gennaro Gattuso le connaît. Pancho Abardonado a fait savoir qu’il était à la disposition du club, que ce soit pour l’équipe pro, pour la réserve ou encore le centre de… pic.twitter.com/oYYUmCZsuA — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) September 27, 2023

Du mal à comprendre qui est Gattuso comme entraineur

Le journaliste et correspondant pour RMC, Johann Crochet avait donné son avis sur le technicien au moment ou son nom était annoncé à Lyon le 11 septembre dernier.

« Gattuso a été un grand joueur… voilà ce que l’on peut dire sur lui. J’ai du mal à comprendre qui est Gattuso comme entraineur. Il avait des discours contradictoires. D’un côté il te disait qu’il s’inspirait de Marcelo Lippi, de l’autre ils pouvaient affirmer que s’il avait des joueurs qui lui ressemblait il les mettrait sur le banc car il voulait proposer un football moderne et donc de joueurs qui pensent et réfléchissent au milieu de terrain. Il estime que lui aurait eu du mal à jouer dans ce type d’équipe. Ces deux discours ne vont pas ensemble, le football de Lippi et le football moderne ça ne va pas ensemble. Philosophiquement j’ai eu beaucoup de mal à suivre Gattuso, j’ai l’impression que c’était des paroles un peu dans le vent juste pour faire passer un message. Gattuso on va surtout pouvoir parler de management, plus que de terrain et ce n’est pas une bonne nouvelle. Sur son passage au Napoli, il arrive après une mutinerie de l’effectif. Le vestiaire est fracassé, il réussit à remettre de l’ordre, il redonne envie au vestiaire de jouer au football et de se faire mal. Ça marche plutôt pas mal les premiers mois avec une coupe d’Italie. La deuxième saison est plus compliquée malgré quelques matches de qualité car il avait des joueurs avec du talent mais aussi des purges totales en termes de football. C’est pour ça que c’est difficilement palpable. Il y a des joueurs qui vont devoir se mouiller la nuque car il martèle que quand le match débute c’est le pire ennemi de ses joueurs… Tactiquement il est plutôt à l’aise sur le 4-3-3 voire le 4-2-3-1. »