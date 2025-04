OM : Une première pour le match face à Toulouse ce dimanche !

L’Olympique de Marseille affronte ce dimanche le Toulouse FC en Ligue 1. Les arbitres ont été annoncés et il s’agit d’une première pour celui qui officiera au poste de principal !

Ce dimanche l’OM reçoit le Toulouse Football Club au Vélodrome après avoir pris un revers face au Stade de Reims. Le club a officialisé l’arbitre de la rencontre et ce sera une première pour cette saison 2024/2025 ! En effet, il s’agit de Jérémie Pignard. Il sera assisté par Aurélien Drouet et Julien Aube. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Geoffrey Kubler.

Les deux arbitres assistants vidéo seront Cyril Gringoire et Ludovic Rémy.

J’ai l’impression qu’il a envie que l’OM aille en Ligue des champions pour rester

L’ancien défenseur marseillais a critiqué l’implication de l’ailier anglais tout en défendant le milieu de terrain français, dont les remontrances à l’égard de certains coéquipiers ont marqué les esprits.

Lors du match à Reims, Adrien Rabiot a été aperçu en train de réprimander certains de ses partenaires sur leur manque d’engagement. Pour Éric Di Meco, cette attitude témoigne d’une volonté forte du joueur de voir l’OM atteindre la Ligue des champions la saison prochaine. “Des mecs investis dans le club, il y en a deux : Balerdi et Rongier. Tous les autres sont de passage. Et Rabiot, s’il parle comme ça, c’est qu’il craque. Il a joué à Paris et à la Juve. Tu penses bien que des gabarits comme ça, il n’a pas dû en voir beaucoup. Lui prend du plaisir cette année. J’ai vraiment l’impression qu’il a envie que l’OM aille en Ligue des champions pour rester. Mais il sait très bien que si le club ne va pas en LDC, il va partir. Il dit juste : “Les gars. Moi, la Ligue des champions la saison prochaine, je vais la faire. On a une chance incroyable de pouvoir la jouer ici et vous ne faites pas l’effort !” Tu peux dire ça sans avoir fait un bon match. Sauf que dans l’état d’esprit, il est là.”

Greenwood, une implication insuffisante

En revanche, l’ancien joueur marseillais n’a pas été tendre avec Mason Greenwood, dont les performances récentes sont jugées insuffisantes. Selon Di Meco, l’international anglais manque d’investissement et ne montre pas l’attitude attendue dans un club comme l’OM. “Je suis déçu par l’attitude. Quand tu es pauvre dans l’animation offensive, que tes autres recrues ne font pas la maille et quand tu as un attaquant qui met autant de buts, tu es dépendant de lui et tu le mets dans un confort. C’est un garçon qui est capable de disparaître dans le match, mais aussi dans la saison. Sauf que comme il a mis des buts et donné quelques passes, c’est devenu ton joueur le plus important. Il porte le maillot de l’OM, il était à Getafe, on l’a remis dans la lumière, il a fait quelques bons matchs et maintenant, il disparaît de la circulation ? Ça veut dire qu’à l’entraînement le mec doit être en dessous de tout ! Je comprends que certains joueurs aient envie de le recadrer. Tu ne peux pas vivre dans un vestiaire avec un mec qui n’est pas investi quand tu as un objectif important. Il a du talent. Mais s’il s’est retrouvé à l’OM, c’est parce qu’il n’y a pas non plus tous les grands clubs qui le voulaient. Il y a un gros problème de comportement et d’état d’esprit.”