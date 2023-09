OM : Une première suspension confirmée, coup dur pour Gattuso !

Ce mercredi, la LFP a confirmé la suspension d’un premier joueur marseillais après 6 journées de Ligue 1 jouées. Déjà un gros coup dur pour Gennaro Gattuso.

Gennaro Gattuso a pris la tête de l’équipe de l’Olympique de Marseille ce mercredi. En effet, le club a officialisé sa venue via un communiqué. Le coach devrait être présenté aux journalistes et aux supporters ce jeudi en conférence de presse.

Seul Soglo pour remplacer Lodi

L’entraîneur italien sera donc sur le banc face à l’AS Monaco où il pourra profiter d’un groupe quasi au complet avec encore quelques incertitudes sur la présence ou non de Kondogbia ou Ismaila Sarr. Cependant, face au Havre, le 8 octobre prochain, Gattuso devra faire sans Renan Lodi. Le Brésilien est suspendu d’1 match après avoir reçu 3 cartons jaunes en moins de 10 rencontres.

Le latéral gauche ne pourra donc pas participer à la réception des Havrais au Vélodrome. Le problème, c’est qu’il n’y a pas énormément de solutions à ce poste pour le coach. Seul Emran Soglo pourrait évoluer à ce poste afin de suppléer l’ancien joueur de l’Atlético Madrid.

⚠️ Les décisions de la Commission de Discipline de la LFP du jour sont connues ! 🧐https://t.co/tVhElb4HGB — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) September 27, 2023

« Cet effectif n’est pas dégueulasse » pour cet ancien DS !

Interrogé par la Provence Lundi, José Anigo s’est montré plutôt rassurant concernant l’effectif olympien cette saison. « Franchement, vous regardez cet effectif, il n’est pas dégueulasse. Il y a des joueurs. Il faut trouver le bon équilibre et, après, je ne suis pas certain que l’OM ne gagne pas à Monaco. L’OM peut gagner là-bas. Brighton, j’ai bossé en Angleterre un an et demi, voilà… Après, vous connaissez Marseille aussi bien que moi… Quand tu joues un match important à Marseille, en fonction de l’humeur des supporters, de l’atmosphère, le ballon ça devient une patate chaude. Il n’y a plus grand monde qui veut le toucher. Et s’ils savent faire plein de choses, il y en a beaucoup qui ne vont pas entreprendre par peur des foudres du stade. »