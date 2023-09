Mercato : Zidane ne ferme pas la porte à l’OM (sous condition)

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Alors que pas mal de noms d’entraineurs ont été annoncé à l’OM suite au départ de Marcelino, c’est finalement Gennaro Gattuso qui a été choisi. Zinédine Zidane aurait été sondé, mais ce dernier aurait dit non.

En effet, selon Mundo Deportivo, Zinedine Zidane « a rejeté la proposition du club français après le départ de Marcelino suite aux menaces des groupes ultras. Il n’est pas convaincu par la direction actuelle dirigée par Pablo Longoria. » Pour autant le média espagnol précise que « cela ne veut pas dire qu’à l’avenir, le rêve de l’ancien entraîneur du Real Madrid et des supporters de sa ville finira par se réaliser. Et cela parce que sa vente à un groupe arabe qui a manifesté son intérêt finit par être consommée. » En gros, si un jour l’Arabie Saoudite rachète l’OM et met les moyens…

Zidane pas fermé à l’OM si un gros projet se monte ?

❌🔵 Zidane le dijo que no a su Olympique de Marsellahttps://t.co/faIZ7zJp1N — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 28, 2023

Zidane avait le 22 mai 2022 évoqué l’OM au micro de La Provence et plus précisément la qualification pour la C1 avec Sampaoli. « Ravi. Non je n’étais pas devant le match mais je suis ravi. Quand on est supporter de l’OM, de toute façon on l’est toujours. Je suis ravi de leur qualification directe pour la Ligue des champions parce que ça s’est fait dans les dernières minutes. Cela aurait pu être Monaco. Je suis content pour Marseille que ça soit eux car on sait que ça règle pas mal de choses quand on se qualifie directement pour la C1. »