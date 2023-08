OM : Une recrue déjà blessée et OUT pour le choc vs le PSG

L’Olympique de Marseille finalise son mercato ! Marcelino devra d’ailleurs faire sans Geoffrey Kondogbia qui est annoncé absent plusieurs semaines !

Ce vendredi lors du match face au FC Metz, Geoffrey Kondogbia est mal retombé sur son genou gauche. L’international centrafricain est bien indisponible pour le match face à Brest qui aura lieu ce samedi à 17h au Stade Vélodrome. Comme l’explique Karim Attab, journaliste pour Maritima, le milieu de terrain devrait être absent 6 semaines !

Kondogbia blessé 6 semaines

Cette absence longue durée intervient après l’annonce du départ de Mattéo Guendouzi, proche de la Lazio ces dernières heures. Pour le match face au PSG mais aussi contre Monaco, Marcelino doit également faire sans Pape Gueye, suspendu par le TAS jusqu’en décembre prochain.

Pour le moment, en comptant un départ de Guendouzi, l’effectif au milieu de terrain n’est composé que de Veretout, Rongier et Ounahi qui peut aussi évoluer plus bas. Léger pour une équipe qui doit tenter de jouer les premiers rôles en Ligue 1 et démarrer son aventure en Europa League.

🚨Gros coup dur pour l’OM…

Geoffrey Kondogbia souffre d’une entorse au genou gauche après sa blessure à Metz.

Il devrait être indisponible pendant environ 6 semaines…#OM #TeamOM pic.twitter.com/kLAMkuKEbt — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 22, 2023

Marcelino, un coach qui a quatre ou cinq idées de jeu très claires

Interrogé par L’Equipe dès son arrivée, Geoffrey Kondogbia a livré les principes de jeu de Marcelino, un coach qu’il connait bien : « C’est un coach qui a quatre ou cinq idées de jeu très claires et il va faire en sorte que le joueur soit convaincu dans un premier temps. Il est très exigeant bien évidemment. C’est indispensable au haut niveau, sinon tu ne peux pas obtenir ce qu’il a obtenu au niveau du palmarès. Il aime le jeu dynamique, que ses équipes explosent vite vers l’avant. Mais la base de tout, pour lui, c’est d’avoir une bonne organisation, d’être bien en place. Il part du principe que c’est la meilleure façon de bien pouvoir attaquer une fois le ballon récupéré. »

Kondogbia a un rapport particulier avec le coach espagnol dont il apprécie la franchise et l’exigence. « Au-delà de l’aspect professionnel, c’est quelqu’un que j’apprécie parce qu’il est franc, direct. Il est également très humain, c’est toujours agréable. C’est une pression supplémentaire aussi pour moi parce qu’il ne va pas hésiter à me rentrer dedans et à me dire les choses. »