Mercato Ex OM : Nouveau départ pour Carboni ?

La carrière de Valentín Carboni à un tournant après ses échecs successifs

Annoncé comme l’un des grands espoirs italo-argentins de sa génération, Valentín Carboni traverse aujourd’hui une période charnière de sa jeune carrière. Révélé lors d’un prêt convaincant à Monza, le milieu offensif semblait destiné à s’imposer durablement en Serie A, voire à devenir un élément fort de l’Inter Milan. Sa vision du jeu, sa qualité technique et sa maturité précoce avaient alors séduit de nombreux observateurs, jusqu’à convaincre l’Olympique de Marseille de tenter le pari.

Mais son passage à l’OM a rapidement tourné court. Freiné par une grave blessure au genou après seulement quelques apparitions, Carboni n’a jamais pu s’imposer sur la durée sous le maillot marseillais. Ce contretemps a marqué un premier coup d’arrêt dans une trajectoire jusque-là ascendante, le renvoyant à l’Inter avec le statut d’espoir fragilisé.

Retour en Argentine pour Carboni ?

Dans l’optique de relancer son développement, le club lombard a ensuite choisi de le prêter au Genoa. Les débuts avaient pourtant été encourageants, notamment après une Coupe du monde des clubs disputée avec l’Inter, durant laquelle Carboni s’était illustré sous les ordres de Cristian Chivu. Son but décisif face aux Urawa Red Diamonds et ses prestations abouties avaient ravivé l’optimisme autour de son potentiel.

Cependant, la réalité génoise s’est révélée plus complexe. Dans une équipe en difficulté sportive et instable sur le plan technique, Carboni n’a pas trouvé la continuité espérée. Utilisé par Patrick Vieira puis Daniele De Rossi, il n’a disputé que douze matches toutes compétitions confondues, dont seulement trois titularisations en Serie A.

À l’approche du mercato hivernal, un nouveau changement de cap se dessine. Selon plusieurs médias italiens, dont Fabrizio Romano, l’Inter envisage d’interrompre son prêt afin de permettre au joueur de retrouver du temps de jeu. Un retour en Argentine, au Racing Club, est désormais à l’étude. À 20 ans, Carboni jouerait alors une partie importante de son avenir, avec l’objectif de se relancer sportivement et de rester visible en vue de la Coupe du monde 2026. Un choix décisif pour un talent encore en quête de confirmation.

