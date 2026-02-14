Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / OM : Les probables titulaires marseillais face à Strasbourg !
OM Actualités

OM : Les probables titulaires marseillais face à Strasbourg !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Après la grosse claque reçue face au PSG et le départ de Roberto De Zerbi, l’OM doit se relancer. Le club marseillais affronte ce samedi Strasbourg dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1. Quel onze va proposer Pancho Abardonado pour ce match ?

 

Ce match OM – Strasbourg compte pour la 22e journée de Ligue 1. L’OM coaché par Abardonado pourra compter sur Aguerd mais pas sur Balerdi !

 

A lire aussi : Pronostic OM-Strasbourg : Toutes les infos & cotes du match de samedi !

 

 

Le onze probable de l’OM avec Rulli et Pavard ?

Rulli
Weah, Balerdi, Aguerd, Medina, Emerson
Timber, Hojbjerg
Greenwood, Abdelli, Paixao
Aubameyang

 

A lire Aussi : OM : la surprenante explication derrière le match cauchemar de Leonardo Balerdi…

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2026 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823