OM : Les probables titulaires marseillais face à Strasbourg !

Après la grosse claque reçue face au PSG et le départ de Roberto De Zerbi, l’OM doit se relancer. Le club marseillais affronte ce samedi Strasbourg dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1. Quel onze va proposer Pancho Abardonado pour ce match ?

Ce match OM – Strasbourg compte pour la 22e journée de Ligue 1. L’OM coaché par Abardonado pourra compter sur Aguerd mais pas sur Balerdi !

Le onze probable de l’OM avec Rulli et Pavard ?

Rulli

Weah, Balerdi, Aguerd, Medina, Emerson

Timber, Hojbjerg

Greenwood, Abdelli, Paixao

Aubameyang



