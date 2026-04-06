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OM : une statistique alarmante à l’extérieur face au top 7 après la défaite à Monaco

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Battu sur la pelouse de Monaco dimanche soir, l’Olympique de Marseille confirme ses grandes difficultés loin du Vélodrome face aux équipes du haut de tableau. Une série inquiétante qui pèse lourd dans la course à l’Europe en Ligue 1.

 

Une série noire persistante à l’extérieur

 

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La nouvelle défaite concédée face à l’AS Monaco n’est pas un simple accident pour l’Olympique de Marseille. Elle s’inscrit dans une dynamique très préoccupante en Ligue 1, où les Phocéens peinent à rivaliser hors de leurs bases contre les concurrents directs.

Le constat est implacable : six déplacements chez les équipes actuelles du top 7, pour six défaites. Une statistique lourde de conséquences dans une saison où chaque point compte dans la lutte pour l’Europe.

Au-delà des résultats bruts, c’est surtout l’inefficacité offensive qui interpelle. Sur ces six rencontres, l’OM n’a inscrit que deux buts. Une production extrêmement faible qui souligne les difficultés du collectif à exister dans les matchs à haute intensité loin du Vélodrome.

Une course à l’Europe sous pression

 

 

Cette fragilité intervient dans un contexte particulièrement tendu au classement. Entre la troisième et la septième place, seulement quelques points séparent plusieurs prétendants aux places européennes.

Dans cette lutte serrée, les contre-performances à l’extérieur face aux équipes du haut de tableau pourraient coûter cher à l’Olympique de Marseille au moment du bilan final. Chaque confrontation directe perdue réduit les marges de manœuvre.

Malgré cette dynamique négative, le calendrier de fin de saison offre une opportunité de réaction. Les prochains déplacements mèneront l’OM sur les pelouses de Lorient, Nantes et Le Havre, des adversaires actuellement moins bien classés.

Dans ce sprint final, la capacité des Marseillais à corriger cette statistique alarmante sera déterminante pour rester dans la course aux places européennes.

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