OM : Une surprise à prévoir pour Gouiri face à Lyon?

Après une défaite compliquée contre Nice (2-0) la semaine dernière, l’OM reçoit son rival lyonnais ce dimanche à 20 h 45 au Stade Vélodrome. D’après RMC, Gouiri pourrait déjà jouer !

Amine Gouiri ne devrait pas être titulaire lors de la rencontre de ce dimanche face à Lyon. Seulement, d’après les informations de RMC Sport, il n’est pas exclu que l’international algérien entre en cours de rencontre. Il pourrait donc avoir un bel accueil de la part du Vélodrome qui attendait un renfort de taille cet hiver en attaque.

🔹Amine Gouiri 🇩🇿 devrait commencer sur le banc de touche face à Lyon mais pourrait tout de même entrer en jeu et connaître ses premières minutes au Vélodrome demain soir. (RMC)#TeamOM #OMOL

« C’est très cher payé… »

L’OM le voulait, il l’a eu ! Amine Gouiri a donc rejoint le club phocéen ce vendredi contre un chèque de 19 M. Une somme assez importante qui fait douter l’ancien international français Lionel Charbonier (1 sélection) au micro de l’AfterFoot sur RMC…

Bien que séduit par l’idée de voir l’Algérien sous le maillot de l’OM, l’ancien gardien de but auxerrois a émis des doutes sur le montant du transfert qu’il estime trop élevé :

« Je suis choqué. Autant je m’étais enthousiasmé la semaine dernière sur cette possibilité de prendre un Amine Gouiri en tant que numéro 9, même si je ne le mets pas dans cette catégorie, avec une possibilité de prêt, avec ou sans option d’achat, mais alors là, Amine Gouiri, à 19M plus 3 de bonus, sans parler de l’aspect technico-tactique du joueur, il sort de Rennes qui est au fond du trou et à Marseille où cela est dit et répété qu’il faut des joueurs avec un fort caractère, lui n’a jamais rien fait avec Rennes ! Avec la pression qu’il y a à Marseille, est-ce qu’il va s’en sortir ? »

🎙️ « 19 Millions d’euros pour Amine Gouiri, c’est très cher payé. »@liocharbo nous faire part de ses doutes sur le transfert de Gouiri à l’OM. pic.twitter.com/hpKJgxDpu7 — After Foot RMC (@AfterRMC) January 31, 2025

Le onze de l’OM probable :

Le onze de départ Probable : Rulli – Murillo (ou Luiz Felipe), Balerdi, Cornelius, Merlin – Henrique – Hojbjerg, Rongier – Rabiot – Greenwood, Maupay

La décla’ d’avant match d’Adrien Rabiot

Présent en conférence de presse d’avant-match ce vendredi, le « Duc », Adrien Rabiot s’est exprimé sur la mauvaise passe actuelle de l’OM et l’importance de relever ce dimanche soir face à l’OL :

« Sur les derniers matches, c’était moins abouti, même dans le jeu. Contre Strasbourg, on fait un match nul, mais le match n’était pas mauvais. À Nice, c’était plus compliqué, on n’a pas montré notre vrai visage. L’important, c’est de continuer à travailler, mais aussi de comprendre que, dans une saison, il y a des hauts et des bas. C’était peut-être un moment de moins bien. Ce qu’on fait, c’est très bien, il ne faut pas se laisser conditionner. On sait qu’à Marseille, après un ou deux résultats moins bons, ça peut vaciller. Il faut garder la tête froide et reprendre dimanche notre marche en avant. On sait comment le match aller s’est fini. Lyon, c’est un match plaisant à jouer, le stade sera plein. Les supporters attendent ce match avec impatience, donc pour tout ça, c’est un match important, pour le classement aussi. Ils ne sont pas très loin, ils se battent pour le podium.