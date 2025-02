Mercato OM : Romano confirme et donne les détails financiers pour Dedić !

Il y a quelques minutes, le journaliste Bosnien Emir Delic dévoilait que l’OM avait bouclé la venue du bosnien Amar Dedić en provenance du RB Salzbourg. Une information ensuite rapidement confirmé par le célèbre journaliste italien Fabrizio Romano, qui a notamment révélé les détails financiers de cette opération.

C’est la surprise du jour, l’OM va donc enregistrer l’arrivée du défenseur latéral bosnien Amar Dedić sous la forme d’un prêt un peu particulier…

En effet, Fabrizio Romano nous informe que le bosnien s’apprête à débarquer sur la canebiere sous la forme d’un prêt payant d’1,5M d’euros avec une potentielle obligation d’achat s’il dispute au moins 50% des matchs jusqu’à la fin de la saison olympienne.

🚨🔵⚪️ Olympique Marseille have signed Amar Dedić on loan deal with potential obligation to buy clause.

Obligation will be triggered if he plays 50% of the games from now to June.

€1.5m loan fee plus €10m buy clause.

Ideal signing to cover both wings. Here we go. 🤝🏻 pic.twitter.com/GO4diI62uS

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2025