OM – Une surprise de taille se prépare pour le choc face à Monaco ?

L’Olympique de Marseille pourrait faire face à un renfort inattendu ce week-end. Absent depuis plusieurs mois, Paul Pogba se rapproche d’un retour à la compétition et pourrait intégrer le groupe de AS Monaco pour affronter l’OM.

Éloigné des terrains depuis début décembre en raison d’un problème au mollet, le milieu international français n’a disputé que très peu de minutes cette saison. Mais la tendance semble désormais positive. Selon son entraîneur Sébastien Pocognoli, Pogba a pleinement profité de la trêve internationale pour retrouver du rythme.

« Il est disponible », a indiqué le technicien, tout en restant prudent. « Il reste encore trois séances, mais il s’entraîne de manière continue avec le groupe depuis le début de la trêve internationale. (…) Pour l’instant, on n’a pas de contre-indication et cela se passe bien. »

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Sa présence face à l’OM reste donc incertaine, mais clairement envisageable. Le staff monégasque prendra une décision finale en fonction de son état physique dans les prochains jours.

Ce possible retour intervient dans un contexte particulier. Pogba sort d’une longue période sans compétition, mais aussi d’un travail intensif ces dernières semaines, notamment lors d’un passage remarqué à Barcelone, où il s’est entraîné en parallèle avec certains joueurs.

Pour Marseille, cette éventualité ajoute un élément supplémentaire à la préparation de ce choc de Ligue 1. Même s’il n’est pas encore certain de débuter, un Pogba opérationnel représenterait forcément une menace supplémentaire dans l’entrejeu monégasque.

Reste désormais à savoir si ce retour se concrétisera dès ce week-end… ou s’il faudra encore patienter.