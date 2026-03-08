OM : Une (trop longue) série noire enfin brisée !

La victoire de l’Olympique de Marseille sur la pelouse du Toulouse FC (1-0), samedi soir au Stadium, n’a pas seulement permis aux Olympiens de prendre trois points précieux. Elle marque aussi la fin d’une longue disette défensive pour les Marseillais, qui n’avaient plus terminé un match de Ligue 1 sans encaisser de but depuis deux mois.

Très critiquée depuis le début de la saison, l’arrière-garde olympienne a tenu bon dans une rencontre parfois tendue. Le quatuor composé de Facundo Medina, Leonardo Balerdi, Benjamin Pavard et Timothy Weah a su serrer les rangs dans les moments difficiles pour préserver l’avantage marseillais.

L’OM n’avait plus réussi à garder sa cage inviolée en championnat depuis le 8 décembre dernier, lors d’une victoire 1-0 face à l’AS Monaco au Stade Vélodrome. Depuis, les Marseillais avaient régulièrement été sanctionnés sur le plan défensif.

A lire aussi : OM : TAB, sortie… la mise au point de Greenwood !

La satisfaction de Beye

Après la rencontre, l’entraîneur marseillais Habib Beye a souligné l’importance de ce progrès.

« Oui, c’est très important. Nous aurions même pu mener avec un but de plus en première période. Mais garder notre cage inviolée est une vraie satisfaction. »

Le technicien olympien s’est également appuyé sur les chiffres pour illustrer les difficultés défensives de son équipe ces derniers mois.

« Si on regarde les statistiques depuis le 5 mars 2025, l’OM n’avait réalisé que cinq clean sheets en Ligue 1 sur l’année civile. Donc, pour nous, c’est très appréciable. Cela montre aussi la solidarité de l’équipe et la capacité à défendre ensemble quand le match devient plus difficile. »

Marseille provisoirement sur le podium

Au-delà de l’aspect défensif, ce succès permet aux Marseillais de respirer au classement. Avec 46 points, l’OM remonte provisoirement sur le podium avec un bilan de 14 victoires, 4 matchs nuls et 7 défaites.

La position des Olympiens dépendra toutefois du résultat de la rencontre entre l’Olympique Lyonnais et le Paris FC, programmée dimanche soir. En attendant, Marseille peut savourer une victoire précieuse… et surtout une défense enfin retrouvée.