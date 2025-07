OM – Valence : heure, diffusion TV, streaming… Comment suivre le 4e match amical ce mardi !

L’Olympique de Marseille poursuit sa montée en puissance estivale. Après une victoire maîtrisée contre Gérone samedi (2-0), le club phocéen dispute ce mardi 29 juillet son quatrième match amical de l’été 2025, face au FC Valence. Une nouvelle étape importante dans la préparation des hommes de Roberto De Zerbi, à moins de trois semaines de la reprise de la Ligue 1, prévue le vendredi 15 août à Rennes (20h45).

En stage en Andorre depuis plusieurs jours, les Marseillais multiplient les oppositions contre des formations espagnoles, dans un contexte favorable à la mise en place du système de jeu voulu par leur nouvel entraîneur. Après Excelsior Maassluis (5-0), l’Olympic Charleroi (1-1) et Gérone (2-0), l’OM reste invaincu lors de ses trois premières sorties et espère confirmer sa bonne dynamique face à un adversaire plus relevé.

Le match contre Valence CF, pensionnaire de Liga, se disputera au Nou Estadi Costa Daurada de Tarragone. Une enceinte neutre située en Catalogne, choisie pour accueillir cette rencontre amicale entre deux clubs historiques du football européen.

À quelle heure suivre OM – Valence ?

Le coup d’envoi de cette rencontre est programmé à 20h45. Une programmation calée sur l’horaire de la première journée de Ligue 1, qui verra l’OM se déplacer à Rennes, dans un duel déjà crucial face à un concurrent direct pour l’Europe.

Sur quelle chaîne regarder OM – Valence ?

La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne Twitch de l’Olympique de Marseille, accessible pour les personnes abonnés (subs) ou alors sur le site de l’OM, om.fr pour les abonnés Peuple bleu et blanc. Elle sera également retransmise à la télévision par La chaîne L’Équipe, avec toutefois 25 minutes de différé. Une double diffusion qui permettra aux supporters de suivre cette rencontre dans les meilleures conditions.

Ce quatrième match amical constitue un nouveau test pour les Marseillais, qui peaufinent leur organisation et continuent d’intégrer les recrues estivales. L’OM – Valence s’annonce comme une étape significative dans la construction de l’équipe version De Zerbi.