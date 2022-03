OM: Valentin Rongier prêt à prendre le brassard si on lui propose !

Depuis son arrivée en tant que joker en septembre 2019, Valentin Rongier a grimpé les échelons au fil du temps. Ancien capitaine du FC Nantes, le numéro 28 de l’Olympique de Marseille se considère prêt à prendre plus de responsabilités au sein du club et a prendre le brassard de capitaine si on lui demandait.

Pas dans les plans de Jorge Sampaoli au début de la saison, Valentin Rongier est désormais l’une des pièces essentielles. S’il évolue dans un rôle différent de celui qu’il a pu connaître lors des saisons précédentes, il excelle dans son rôle de latéral droit hybride. Arrivé à l’été 2019, Rongier commence à être un des anciens du vestiaire marseillais et se verrait bien prendre plus de responsabilités si l’occasion se présentait.

Rongier prêt à prendre le brassard mais…

Capitaine du FC Nantes avant de débarquer à Marseille, Valentin Rongier à l’habitude des responsabilités. Dans L’Equipe, le milieu de terrain se dit prêt à prendre le brassard si on lui demande même s’il a conscience que d’autres joueurs sont peut-être plus légitimes que lui d’être capitaine d’équipe.

« Un des leaders identifiés de cette équipe ? Oui, pourquoi pas ? Ce n’est pas mon but. On n’arrive pas dans un club grand comme l’OM en voulant s’imposer comme le capitaine, ça, ça n’existe pas. D’autant plus quand il y a des Steve, des Dimitri, des Bouba, beaucoup plus légitimes. Mais je suis prêt. Si un jour on me dit “Valentin, tu prends le brassard”, ce sera avec une grande fierté. » Valentin Rongier – Source: L’Equipe

Comme Kamara, Gerson ou Payet, quand Rongier a le ballon tu sens une vraie assurance.