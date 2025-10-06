OM : Vaz, une progression constante !

L’OM a confirmé son retour en force en Ligue en allant s’imposer 3-0 à Metz, lanterne rouge de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Robinio Vaz lors de cette rencontre disputée au Stade Saint-Symphorien.
L’Olympique de Marseille s’est imposé avec autorité sur la pelouse du FC Metz (3-0) au stade Saint-Symphorien. Après une première période largement dominée mais stérile, les hommes de Roberto De Zerbi ont trouvé la faille dès le retour des vestiaires grâce à Igor Paixao, auteur de son troisième but de la semaine. Ensuite, Matthew O’Riley a doublé la mise d’une frappe précise avant qu’Amine Gouiri ne conclue le festival offensif phocéen d’un joli numéro technique. Solides et patients, les Marseillais ont maîtrisé leur sujet du début à la fin, sans jamais être réellement inquiétés. Dans la foulée de leur large victoire européenne contre l’Ajax (4-0), ils confirment leur excellente dynamique.
Grâce à ce quatrième succès consécutif toutes compétitions confondues, l’OM s’installe à la deuxième place de Ligue 1, après le match nul du PSG et de la défaite de Lyon. L’équipe phocéenne a affiché une belle maîtrise collective, portée par un O’Riley étincelant et un Greenwood toujours aussi dangereux, malgré un tir repoussé par la barre. En face, Metz a montré trop de limites techniques pour espérer rivaliser, concédant de nombreuses occasions et terminant la rencontre dans la souffrance. Les incidents entre supporters n’ont pas entaché la prestation sérieuse des Olympiens, concentrés jusqu’au bout.
La note de Robinio Vaz : 6.5 / 10
Son appréciation
Première réussie pour Robinio Vaz, titularisé pour la première fois avec les pros. Le jeune attaquant a immédiatement imposé sa vitesse et ses appels en profondeur, faisant souffrir la défense messine. Auteur d’un excellent centre pour Gomes (9e), il a ensuite offert la passe décisive à Paixão (51e) après une action parfaitement menée.
Toujours disponible et percutant, Vaz a montré de la personnalité et une vraie maturité dans ses choix. Touché musculairement, il a dû céder sa place à Gouiri (64e), mais il laisse une impression très prometteuse pour la suite.
Les notes des médias
|Note de L’Equipe
|6/10
|
Titularisé pour la première fois chez les pros, il s’est vite mis au niveau en faisant mal dans la profondeur. Son centre gâché par Gomes valait une passe décisive (9e), et il a fini par donner un but à Paixao (51e). Remplacé par Amine GOUIRI (64e), passeur décisif (69e) et buteur (76e) pour reprendre confiance.
|Note de La Provence
|6.5/10
|
Le plan paraissait limpide : profiter de la vitesse du jeune attaquant pour prendre la profondeur et surprendre l’arrière-garde messine. Un bon ballon à Gomes (9) avant une passe, décisive cette fois, pour Paixao avant d’être contraint de céder sa place (pour une blessure à la cuisse) à Gouiri (63) qui offre un but à O’Riley et y va du sien (76). Enfin.
|Note de Maxifoot
|6/10
|Titulaire à la surprise générale au détriment d’Aubameyang et Gouiri, le jeune attaquant marseillais a laissé une belle impression. Il a énormément demandé le ballon en profondeur en début de match, a offert un cadeau non concrétisé par Angel Gomes et a fait souffrir Gbamin, jusqu’à la sortie du défenseur messin sur blessure. Il a été plus discret quand Sané est passé dans l’axe mais cela ne l’a pas empêché de servir Paixão sur son but.
|Note de FootMercato
|6.5/10
|Lancé dans le grand bain sous le regard d’Aubameyang et Gouiri, le minot marseillais a rendu une très belle copie. Régulièrement cherché par ses partenaires et auteur de nombreuses prises de profondeur tranchantes, il a beaucoup pesé sur la défense messine. Impactant physiquement, il a multiplié les très belles séquences, à l’image de ce caviar pour Gomes (9e). Tout proche d’ouvrir le score après un jeu à trois avec Greenwood et O’Riley, il se muait finalement en passeur décisif sur l’ouverture du score de Paixao (51e). Touché musculairement, il cédait sa place à l’entrée de la dernière demi-heure.