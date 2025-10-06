OM : Vaz, une progression constante !

L’OM a confirmé son retour en force en Ligue en allant s’imposer 3-0 à Metz, lanterne rouge de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Robinio Vaz lors de cette rencontre disputée au Stade Saint-Symphorien.

L’Olympique de Marseille s’est imposé avec autorité sur la pelouse du FC Metz (3-0) au stade Saint-Symphorien. Après une première période largement dominée mais stérile, les hommes de Roberto De Zerbi ont trouvé la faille dès le retour des vestiaires grâce à Igor Paixao, auteur de son troisième but de la semaine. Ensuite, Matthew O’Riley a doublé la mise d’une frappe précise avant qu’Amine Gouiri ne conclue le festival offensif phocéen d’un joli numéro technique. Solides et patients, les Marseillais ont maîtrisé leur sujet du début à la fin, sans jamais être réellement inquiétés. Dans la foulée de leur large victoire européenne contre l’Ajax (4-0), ils confirment leur excellente dynamique.

Grâce à ce quatrième succès consécutif toutes compétitions confondues, l’OM s’installe à la deuxième place de Ligue 1, après le match nul du PSG et de la défaite de Lyon. L’équipe phocéenne a affiché une belle maîtrise collective, portée par un O’Riley étincelant et un Greenwood toujours aussi dangereux, malgré un tir repoussé par la barre. En face, Metz a montré trop de limites techniques pour espérer rivaliser, concédant de nombreuses occasions et terminant la rencontre dans la souffrance. Les incidents entre supporters n’ont pas entaché la prestation sérieuse des Olympiens, concentrés jusqu’au bout.

La note de Robinio Vaz : 6.5 / 10

Son appréciation

Première réussie pour Robinio Vaz, titularisé pour la première fois avec les pros. Le jeune attaquant a immédiatement imposé sa vitesse et ses appels en profondeur, faisant souffrir la défense messine. Auteur d’un excellent centre pour Gomes (9e), il a ensuite offert la passe décisive à Paixão (51e) après une action parfaitement menée. Toujours disponible et percutant, Vaz a montré de la personnalité et une vraie maturité dans ses choix. Touché musculairement, il a dû céder sa place à Gouiri (64e), mais il laisse une impression très prometteuse pour la suite.

