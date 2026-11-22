Après deux rencontres d’absence liées au double huis clos du Virage Nord, les supporters marseillais ont retrouvé le Vélodrome. Lors de la réception du Mans, les Fanatics ont redéployé leur banderole « McCourt : sold out ! », adressée au propriétaire de l’Olympique de Marseille.

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La banderole a été déployée à l’occasion du match entre l’OM et Le Mans, disputé ce dimanche au Vélodrome. Les supporters↗ ont ainsi repris une habitude déjà observée dans l’enceinte marseillaise, après deux rencontres durant lesquelles le Virage Nord était privé de public en raison d’un double huis clos.

Les Fanatics renouvellent leur message à Frank McCourt

Avec l’inscription « McCourt↗ : sold out ! », les Fanatics ont de nouveau ciblé Frank McCourt, propriétaire de l’OM. Ce message s’inscrit dans un climat de tensions récurrentes entre une partie des supporters et le dirigeant américain. Selon Foot Mercato, la gestion du club, les résultats sportifs et les choix de la direction ont régulièrement alimenté la contestation dans les tribunes ces derniers mois. La banderole rappelle que le dialogue entre les supporters et le propriétaire de l’Olympique de Marseille reste particulièrement tendu.