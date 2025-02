OM : Vendre Luis Henrique ? Que faire avec l’arbitrage ? Kondogbia, Harit vers la sortie ?

Voici le replay du dernier Débat FAQ ! C’était mardi en direct sur notre chaine Twitch ! Au menu, deux thèmes imposés sur Luis Henrique, niveau et mercato ! Et faut-il autant se focaliser sur l’arbitrage ? Puis vos thèmes et vos questions autour du systeme de jeu, les départs l’été prochain, quel onze face à Nantes…

A lire : Polémique : La grosse mise au point de Longoria !

En replay sur la chaine Youtube !