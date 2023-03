OM : Veretout, le coup de moins bien ?

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille s’est fait reprendre par Strasbourg et a concédé un match nul 2-2. FCMarseille vous propose un zoom sur la prestation de certains joueurs, voici la note et l’appréciation de Jordan Veretout.

L’OM a encore affiché un visage décevant. Malgré une équipe type alignée, le tempo n’était pas bon et les marseillais ont eu beaucoup de mal à rentrer dans cette partie. Les hommes de Tudor ont du mal à mettre du rythme, de l’intensité et sont même montrés maladroits techniquement. Le carton rouge reçu par Balerdi ne va pas arranger les affaires marseillaises. Pourant, en seconde période c’est bien Mbemba qui va ouvrir le score. Suite à un coup franc frappé par Malinovskyi à ras de terre, Sels dévie dans les pieds de Mbemba qui ouvre le score. L’OM va ensuite obtenir un penalty, transformé par Sanchez. Les marseillais semblent tenir leur victoire, Tudor va faire des changement défensifs en sortant Malinovskyi et Sanchez pour faire entrer Bailly et Guendouzi. Résultat, le bloc marseillais va reculer d’un cran et l’OM va subir les assauts des strasbourgeois. Bailly va sauver son équipe sur sa ligne après une sortie ratée de Pau Lopez, il ne pourra rien sur un corner, Tavares défend à l’envers et laisse Aholou frapper au second poteau, le portier marseillais n’est pas exceptionnel sur ce ballon qui le lob. Ce même Aholou va profilé d’un second ballon pour envoyer une énorme frappe dans la lucarne. L’OM a pris deux buts en 2 minutes dans les derniers instants, come au match aller.

A LIRE AUSSI : Fan Cam OM – Strasbourg : « Réveillez-vous ! », la colère des supporters marseillais ! Balerdi, Tavares visés !

A lire AUSSI : Antonetti : « On a été meilleur que l’OM ! »

La note de Jordan Veretout : 4/10

Son appréciation

« Veretout, le coup de moins bien ?

Après plusieurs matches au milieu associé avec Guendouzi, il retrouvé son compère Rongier. L’international français n’a pas suffisamment existé dans cette rencontre, pas assez incisif dans son jeu de passe. Veretout est le dépositaire du jeu et souvent celui qui apporte un plus dans le liant offensif. Il a été bousculé par le milieu strasbourgeois, son influence trop limité. Besoin d’un second souffle ?

Les notes des médias

L’Equipe 4/10 Il a beaucoup couru mais a paru beaucoup moins tranchant que d’habitude dans les duels et n’a pas toujours été précis sur les coups de pied arrêtés, même si c’est suite à un de ses corners que l’OM a obtenu un penalty (74e). Maxifoot 4.5/10 Tout juste moyen. On a très peu vu l’international français, qui a vu son influence être encore plus limitée après la sortie prématurée de Balerdi. Footmercato 4/10 Aligné dans un rôle de double pivot aux côtés de Rongier, l’ex-joueur de l’AS Roma a rapidement été bousculé par l’activité strasbourgeoise dans l’entrejeu. Sans commettre d’erreurs, il a malgré tout fait preuve d’un certain manque de mordant face au trio du Racing. Profitant de la fragilité alsacienne après la pause, il n’a cependant pas pu empêcher le réveil du RCSA en toute fin de rencontre…

RETROUVEZ Notre debrief après cette défaite face à Strasbourg

« Je suis triste car on mène 2-0 et on ne conserve pas la victoire. Mais à la fin, c’est le carton rouge qui a pesé. Cela a été difficile face à Strasbourg qui est une équipe forte et physique, et pour nous c’est difficile de jouer contre ce type d’équipe. Mais pour moi il n’y avait absolument pas de carton rouge. C’est très différent quand vous touchez quelqu’un et quand vous le poussez. Là, il l’a simplement touché. Les bons arbitres voient la différence et aujourd’hui cela n’a pas été le cas. La fin de match ressemble à celle du match aller avec le même type de pression de l’adversaire. C’était logique en fin de match de faire rentrer des défenseurs, il y avait de longue balles et il fallait que l’on intervienne avec les entrées de Mattéo et et Eric. On prend ce point et maintenant on va se concentrer sur le futur, cela va être un combat jusqu’à la fin de la saison. » Igor Tudor – Source : Prime Video (12/03/2023)