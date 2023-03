Antonetti : « On a été meilleur que l’OM ! »

L’entraîneur du RC Strasbourg Frédéric Antonetti revient sur le match nul (2-2) obtenu au Stade Vélodrome face à l’OM. D’après lui son équipe a été tout simplement meilleur que le club marseillais et aurait mérité la victoire.

😡🔵⚪️ »Oh, réveillez-vous, on vous met le oaï tous les week-end au Vélodrome ! » #OM #OMRCSA pic.twitter.com/ju29l9RhMw — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 12, 2023

« Les deux mon général (sourire) ! J’ai certes la satisfaction d’avoir vu mon équipe revenir à 0-2 mais aussi une grosse frustration de ne pas avoir gagné. Car l’OM ne s’est pas procuré une seule occasion nette dans le jeu. On les a beaucoup contrariés et les fautes qui amènent le coup franc (transformé par Malinovski) et le penalty (de Sanchez), cela me laisse un goût amer… On a été performants dans le contenu, on avait déjà eu les meilleures occasions à onze contre onze. Après, en supériorité numérique, on savait que ce serait un autre match. Il fallait faire des attaques placées. On a quand même les ressources pour revenir de 0-2 à 2-2 à la fin et on aurait même pu gagner le match ensuite car on a encore eu des possibilités. Il y a la satisfaction d’être revenu mais aussi la frustration de ne pas avoir gagné car ce soir on a été meilleur que l’OM » Frédéric Antonetti – Source : conférence de presse 12/03/2023