OM: Veretout s’attend à un gros combat face à Lyon

L’Olympique de Marseille recevra l’Olympique Lyonnais ce dimanche en clôture de la 10e journée de Ligue 1. Présent en conférence de presse, Jordan Veretout s’attend à « un gros combat ».

À la veille de la réception de l’Olympique Lyonnais pour le compte de la 10e journée de Ligue 1, le milieu de l’OM Jordan Veretout a déclaré face aux journalistes s’attendre à « un gros combat ». A LIRE AUSSI: OM: Pour Alonzo, si cette recrue joue 80% des matchs…

« Il va y avoir des morts de faim en face de nous »

Vérétout avant OM-Lyon : « Ils vont arriver comme des morts de faim. C’est un rival et on prend ce match au sérieux. Ils vont mener un combat. Plus les heures vont passer, plus coach va rentrer dans notre tête pour nous conditionner » 👉 https://t.co/oJQ5sSxiEm#OM #TeamOM #OMOL pic.twitter.com/5mKmVOqsKf — La Provence OM (@OMLaProvence) October 28, 2023

« Lyon est un rival, ils vont venir avec leurs arguments, ça va être un gros combat. Il faudra faire mieux que nos dernières sorties en championnat, on doit gagner et il faut montrer notre détermination sur le terrain, a affirmé l’international français. On a beaucoup pensé à la récupération, on sort de la Ligue Europa. Lyon, en face de nous, il va y avoir des morts de faim. Ils vont venir prêts pour le combat. On a commencé à parler de Lyon avec le coach, plus les heures vont passer plus il va rentrer dans notre tête. C’est un match important pour nous, pour eux, ça va être un match engagé. Il faudra être présent, sérieux. On doit rester concentrés sur nos forces, faire les efforts, et je pense que ça va être un bon match de football. On est plus forts à la maison que la saison dernière et c’est en grande partie grâce à nos supporters. Il faut faire plus à l’extérieur, car on a perdu trop de points et ce n’est pas suffisant. On se sent bien chez nous, au Vélodrome, on donne tout pour nos fans et il va falloir gagner dimanche », a ajouté Veretout.